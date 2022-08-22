CHP'nin kutlama adımına İYİ Parti'den tepki geldi! 'Yakışmıyor, kaldırın afişi'

6'lı masa toplantılarının ilk turu dün tamamlandı! Siyaset gündeminde hareketliliğin arttığı bir döneme girilirken ortak aday çıkaracakları söylemini sürekli olarak yineleyen 6 muhalefet partisinin adayı henüz belli değil. Partilerin görüşmeleri ve hazırlıkları sürerken muhalefetin iki lokomotif partisi, CHP ile İYİ Parti'nin kurmayları arasında yeni bir ihtilaf yaşandı.

İZMİR'İN KURTULUŞU İÇİN AFİŞLİ KUTLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla afişler bastırarak kentin dört bir yanındaki billboard'lara astırdı. Afişlerin üzerinde "Barışın İkinci Yüzyılı" ve "İzmir'in Kuruluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun" yazıları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün görselleri yer aldı.

İYİ PARTİ'DEN ÇAĞRI GELDİ: KALDIRIN

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise afişlerin kaldırılmasını istedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu şu ifadelerle Soyer'e çağrıda bulundu:

"15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz. 9 Eylül İzmir'in ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun zafer günüdür. Sayın Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100. yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum."

Dervişoğlu'nun çağrısının ardından Soyer ise afişlerin görsellerini paylaştığı gönderisinde şunları kaydetti:

"9 Eylül, sadece İzmir’in değil Türkiye’nin kurtuluşudur. Demokrasinin, özgürlüğün, bağımsızlığın, barışın zaferidir. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın ikinci yüzyılı, aynı zamanda demokrasi ve barışın ikinci yüzyılıdır."

"KAVRAM KARGAŞASI İÇİNDE KERHEN KUTLUYORMUŞ İZLENİMİ VEREMEYİZ"

Dervişoğlu'nun Soyer'e yanıtı gecikmedi:

"Sayın Başkan; Bu yıl 9 Eylül zaferinin 100.Yıldönümü. Cumhuriyetimizin ve Lozan Barış Antlaşmasının 100.yılını ise 2023’de zaten beraberce kutlayacağız. Türkiye ve İzmir için böylesine önemli bir tarihi zaferi kavram kargaşası içinde kerhen kutluyormuş izlenimi veremeyiz."



