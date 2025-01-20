Son dakika | Ünal Karaman da İYİ Parti'den istifa etti! Sandalye sayısı 29'a düştü

Son dakika haberi: İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor. Eski futbolcu, Konya Milletvekili Ünal Karaman de İYİ Parti'den istifa etti.

2023'te 44 milletvekiliyle Meclis'e giren İYİ Parti'nin sandalye sayısı 29'a düştü.

"YAPTIĞIM DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AYRILMA KARARI ALDIM"

Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle duyurdu:

"Hayatım boyunca, “hak yok, vazife vardır” anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım.

"VAR GÜCÜMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır