Son Dakika: Üniversiteler tek tek uzaktan eğitime geçiyor! İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler

Son dakika haberine göre koronavirüsün Omicron varyantı üniversiteleri alarma geçirdi. Bazı üniversitelerde online eğitime dönüş başladı. İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler!

İTÜ'DEN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yeni tip koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

Koyuncu, “Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALAN ÜNİVERSİTELER

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk Fakültelerinde uygulamaları dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılması kararlaştırıldı. Üniversite final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıkladı. Bazı öğrenciler de sosyal medyadan kampanya başlattı.

Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenciler, "Hacettepe Hibrit Sınav İstiyor" etiketi açtı.

Maltepe Üniversitesi öğrencileri de finallerin online yapılması için imza kampanyası başlattı

