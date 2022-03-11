Son dakika: Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi: İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında ayrılma medyada geldi. İlk gelen bilgilere göre soğuk havadan dolayı bağlantı noktalarında genleşme nedeniyle bir açılma durumunun olduğu öğrenildi. Köprü iki yönde de trafiğe kapatılırken, ekiplerin incelemesi sürüyor
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