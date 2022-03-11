HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldı

Son dakika: Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldı

11.03.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında ayrılma medyada geldi. İlk gelen bilgilere göre soğuk havadan dolayı bağlantı noktalarında genleşme nedeniyle bir açılma durumunun olduğu öğrenildi. Köprü iki yönde de trafiğe kapatılırken, ekiplerin incelemesi sürüyor

Son dakika: İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle köprü iki yönde de trafiğe kapatıldı.

2

1

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine dehşeti yaşattıArkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine dehşeti yaşattı
Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...
Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalarAntalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi

Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi

Putin'den dengeleri değiştirebilecek hamle: Kabul edeceğiz

Putin'den dengeleri değiştirebilecek hamle: Kabul edeceğiz

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.