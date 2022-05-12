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  4. Son dakika: Ünlü eski futbolcu Sezer Öztürk'e cinayet davasında hapis cezası!

Son dakika: Ünlü eski futbolcu Sezer Öztürk'e cinayet davasında hapis cezası!

12.05.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün (36) cinayetten yargılandığı davada karar verildi. İstanbul'da Halil İbrahim Scolten'i yol verme tartışması sonucu silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öztürk'ün mahkemede 'kedi' örneğiyle verdiği savunması dikkat çekmişti.

Son dakika: Ünlü eski futbolcu Sezer Öztürk'e cinayet davasında hapis cezası!

Son dakika haberi: Eski futbolcu Sezer Öztürk'e, geçtiğimiz eylülde İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yol verme tartışma yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i (25) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Öztürk hakkında mahkeme kararı belli oldu.

3 AYRI SUÇTAN HAPİS CEZASI

Sanık Sezer Öztürk’ün "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama", "Haksız tahrik altında mala zarar verme", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Mahkeme Öztürk hakkında kararını verdi. Öztürk cinayet iddiasıyla yargılandığı davada 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)

"KEDİYİ BİLE KÖŞEYE SIKIŞTIRSANIZ CIRMIK ATAR"

Mahkemedeki savunmasında asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri süren Öztürk, şöyle konuşmuştu:

"Ben yoğun bir saldırı altında kendimi, ailemi, çoluğumu çocuğumu korumaya çalıştım. Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız size cırmık atar. Hiçbir canlı kendine yönelen şiddete kayıtsız kalamaz. Benim bu şahıslarla hiçbir noktam yoktur. Yol kenarında içiyorlar, trafiği tıkıyorlar, yol vermiyorlar. Bir de üstüne insanlara saldırıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Hastaneye gidiyorum, önümü kesiyorlar.

"ASIL MAĞDUR BENİM"

"Geçen celse dinlenen maktulün ailesi bile adeta bizi haklı buldu. Bir yol isteme meselesi buralara gelmemeliydi. Maktul kendi ölümüne bizim de cezaevine girmemize sebep oldu. Bu olayda asıl mağdur benim. Tahliyemi istiyorum, adaletin tecelli etmesini istiyorum."

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