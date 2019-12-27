Son dakika: Wikipedia açılıyor

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia kararı sonrası BTK harekete geçti. BTK'nın Wikipedia'ya erişimi açacağı bunun için ise AYM'nin gerekçeli kararını beklediği belirtildi.

AYM'DEN HAK İHLALİ KARARI!



Türkiye'de erişime kapatılan Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne

bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerektiğine karar vermişti. Bu kapsamda dün toplanan AYM Genel Kurulu, Wikipedia’nın erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Karar, 6’ya karşı 10 oy ile alındı.

