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  4. Son dakika: Wikipedia açılıyor

Son dakika: Wikipedia açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı sonrası BTK'nin Wikipedia'ya erişimi açacağı belirtiliyor. Böylece Wikipedia 2,5 yılın ardından erişme açılmış olacak.

Son dakika: Wikipedia açılıyor

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia kararı sonrası BTK harekete geçti. BTK'nın Wikipedia'ya erişimi açacağı bunun için ise AYM'nin gerekçeli kararını beklediği belirtildi.

AYM'DEN HAK İHLALİ KARARI!

Türkiye'de erişime kapatılan Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne
bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerektiğine karar vermişti. Bu kapsamda dün toplanan AYM Genel Kurulu, Wikipedia’nın erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Karar, 6’ya karşı 10 oy ile alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Wikipedia BTK AYM

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
kapanması saçmaydı
ülkede yararlı ve varsa kapanıyor zaten düşünmek araştırmak yasak kör sağır olacaksın
wikipediayi acan aciyor bir şekilde
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