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Son dakika: Yakalandığını Bakan Soylu duyurmuştu, Yunanistan'da eğitim gören terörist tutuklandı! Dikkat çeken ifade: '3 sene boyunca gidip geldi'

06.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da sabotaj eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye yasadışı yollarla giren ve terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalanmıştı. Tanrıkulu için tutuklama kararı verildi. Öte yandan, Tanrıkulu'nun bir yakının emniyete verdiği ifadede, Tanrıkulu'nun örgüte katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiğini söylediği öğrenildi.

Son dakika haberi: Büyükşehirleri kana bulama hazırlığındaki terörist hakkında flaş karar! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakalandığını sosyal medya hesabından duyurduğu, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalanan ve Yunanistan'da sabotaj eğitim gördükten sonra Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği belirlenen Tanrıkulu hakkında tutuklama kararı verilirken, Tanrıkulu'nun bir yakının verdiği ifade de ortaya çıktı. Yakınının, Tanrıkulu'nun Yunanistan'daki kampa katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiğini söylediği aktarıldı. İşte terörist Tanrıkulu'nun yakalanmasına ilgin tüm ayrıntılar ve son gelişmeler...

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'BOMBALI SANSASYONEL EYLEM' HAZIRLIĞINDAYDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, Esenyurt'ta yakalandı.

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YUNANİSTAN'DA KAMPTAN SONRA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Tanrıkulu'nun Yunanistan’ın Doğu Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra sansasyonel eylem için Türkiye’ye gönderildiği belirlendi.

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YAKININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen Tanrıkulu'nun emniyette ifade vermediği öğrenildi. Tanrıkulu'nun kampa katıldığı mart ayında bir yakının güvenlik güçlerine giderek durumu bildirip ifade verdiği ortaya çıktı.

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Yakını tarafından verilen ifadede Tanrıkulu'nun kampa katılmadan önce 3 sene boyunca HDP'ye gidip geldiği, orada aklının karıştırılarak kampa katıldığını söylediği öğrenildi.

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TUTUKLAMA KARARI!

“Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu’nun tutuklanmasına karar verildi.

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BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tanrıkulu'nun yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle duyurmuştu:

"Sevgili Kılıçdaroğlu; üzücü bir haber daha: HDPKK’nın, Lavrion Kampı’ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen, Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var"

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(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu terörist
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