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Son Dakika: Yargıtay'dan "Size de kurumunuza da başlarım" sözü için ilginç karar!

04.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Tartıştığı kamu görevlilerine ‘Size de kurumunuza da başlarım’ diyen genç, mahkeme tarafından ‘hakaret’ suçundan mahkumiyete çarptırıldı. Sanığın itirazını değerlendiren Yargıtay, o sözlerle ilgili şaşırtan bir karara imza attı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Son Dakika: Yargıtay'dan "Size de kurumunuza da başlarım" sözü için ilginç karar!

Son dakika haberine göre gittiği devlet kurumunda memurlarla tartışan genç, öfkelenince, ‘Size de kurumunuza da başlarım’ dedi. Memurların şikayeti üzerine şüpheli genç hakkında soruşturma başlatıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Hakaret’ suçundan hakim karşısına çıkan sanık, mahkum edildi. Aldığı cezanın yasaya aykırı olduğunu belirten sanık, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Ceza Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme; sanığın, memurlara sarf ettiği ‘Size de kurumunuza da başlarım ulan’ sözlerinin hakaret içerikli olmadığına hükmetti.

'KABA HİTAP TARZI' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Kararda, “Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın müştekilere söylediği ‘size de kurumunuza başlarım lan’ şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
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