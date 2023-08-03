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  4. Son dakika... YAŞ toplantısı sona erdi! TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu mu?

Son dakika... YAŞ toplantısı sona erdi! TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu mu?

03.08.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki, Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Herkes yeni genelkurmay başkanı olarak açıklanacak ismin kim olacağını merak ediyor. Alınan kararların birazdan açıklanacağı öğrenildi.

Son dakika... YAŞ toplantısı sona erdi! TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

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GENELKURMAY BAŞKANI DA BELİRLENECEK

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim.

Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.

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