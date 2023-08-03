METİN GÜRAK KİMDİR, nereli, kaç yaşında? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak hangi görevlerde bulundu?

Metin Gürak'ın biyografisi araştırılıyor. YAŞ toplantısının bugün yapılmasının ardından alınan kararlar açıklandı. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. İşte 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun olan Metin Gürak hakkında bilgiler

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atanmıştı.

Zerrin Gürak ile evli olan Orgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi.

Orgeneral Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor.

