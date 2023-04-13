SON DAKİKA | YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı! Oy pusulası için basım talimatı verildi

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kaldı. Seçimlere dair önemli gelişmeler birbiri ardına gelirken son olarak cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası YSK tarafından onaylandı.

BASIM TALİMATI VERİLDİ

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi. YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ PUSULALARI ONAYLANDI"

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Tolga Öztürk de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun.#TürkiyeTarihYazacak#AzKaldı pic.twitter.com/654AdiEiUT — Av. Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) April 13, 2023



