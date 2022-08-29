Son dakika: Yunanistan'ın Türk jetlerini tacizine Bahçeli'den çok sert tepki! "Yunan hükümeti aklını başına alsın"

Son dakika haberi: Bahçeli'den Yunanistan'a sert sözler! Görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerinin Yunan unsurları tarafından tacize uğraması hakkında MHP lideri Bahçeli açıklama yaparak "düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur" dedi.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır. Bunun yanında, Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur.
(DHA)