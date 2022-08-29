HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Son dakika: Yunanistan'ın Türk jetlerini tacizine Bahçeli'den çok sert tepki! "Yunan hükümeti aklını başına alsın"

Son dakika: Yunanistan'ın Türk jetlerini tacizine Bahçeli'den çok sert tepki! "Yunan hükümeti aklını başına alsın"

29.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk F-16'larına Yunan S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, Yunanistan'ın bu hamlesi için "ileri düzeyde bir provokasyondur" dedi. Yunanistan'a çağrıda bulunan Bahçeli, "Hükümetin aklına başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir" dedi.

Son dakika: Yunanistan'ın Türk jetlerini tacizine Bahçeli'den çok sert tepki! "Yunan hükümeti aklını başına alsın"

Son dakika haberi: Bahçeli'den Yunanistan'a sert sözler! Görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerinin Yunan unsurları tarafından tacize uğraması hakkında MHP lideri Bahçeli açıklama yaparak "düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur" dedi.

"AKSİ HALDE ÇOK DAHA AĞIR BEDEL ÖDERLER"

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır. Bunun yanında, Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur.

  • Yunan halkına musallat olan mevcut hükümetin aklına başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir. Aksi halde ödeyecekleri bedelin 1922'nin 30 Ağustos'undan çok daha ağır olması kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak tezahür edebilecektir.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Süper kahraman" İmamoğlu'nu görenler şaşkına döndü!"Süper kahraman" İmamoğlu'nu görenler şaşkına döndü!
PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdiPKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdi
Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.