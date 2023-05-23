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  4. Son dakika: Zafer Partisi duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ ortak açıklama yapacak

Son dakika: Zafer Partisi duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ ortak açıklama yapacak

23.05.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasındaki görüşmeler sürüyor. Zafer Partisi'nden yapılan son açıklamaya göre Özdağ ile Kılıçdaroğlu yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika: Zafer Partisi duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ ortak açıklama yapacak

Son dakika: Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Kritik açıklamayı duyuran Zafer Partisi'nin paylaşımında "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir" ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ

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