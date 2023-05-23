Son dakika: Zafer Partisi duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ ortak açıklama yapacak

Son dakika: Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Kritik açıklamayı duyuran Zafer Partisi'nin paylaşımında "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir" ifadeleri kullanıldı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir.— Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 23, 2023
???? 24 Mayıs Çarşamba
⏰ 11.00
???? Zafer Partisi Genel Merkezi pic.twitter.com/XvjM2ni51c