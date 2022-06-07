SON DEPREMLER 7 HAZİRAN 2022! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 7 Haziran 2022 Salı

Son depremler listesi ile "7 Haziran deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. 'Deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 7 Haziran 2022 Salı günü yayımlanan Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde....

SON DEPREMLER! 7 HAZİRAN 2022 SALI

2022.06.07 05:05:11 38.2932 38.8707 5.0 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.06.07 04:44:56 36.4358 29.1973 15.5 -.- 2.5 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.06.07 02:58:02 37.4515 38.9350 5.4 -.- 2.2 -.- GOLGEN-(SANLIURFA) İlksel

2022.06.07 02:26:38 39.6287 26.3708 4.6 -.- 1.6 -.- BUDAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.06.07 01:20:50 39.8147 27.9358 7.0 -.- 1.4 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2022.06.07 01:07:50 35.7407 29.7232 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



