Son günlerde artışa geçti! Peş peşe uyarılar geldi: Belirtiler 1 ila 3 saat içinde ortaya çıkıyor... "Ölümle sonuçlanabilir"

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Doğan, son dönemde artan doğadan toplanan mantar zehirlenmesine karşı uyarıda bulundu.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, bahar aylarında görülen yağmurların mantar gelişimi için uygun doğal ortamı sağladığını ancak doğada yetişen mantarların bilinçsizce tüketiminin ölümle sonuçlanabilecek zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti.

Mantar kaynaklı zehirlenmelerin sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların başlamasıyla kırsal bölgelerde, bahçelerde ve açık alanlarda bilinçsiz toplanan mantarların tüketilmesi sonucu meydana geldiğine işaret eden Doğan, çoğu durumda tüketilen mantar türlerinin bilinmediğini vurguladı.

"ÖLÜMCÜL ZEHİRLENMELERE YOL AÇABİLİR"

Mantar zehirlenmelerinde çoğunlukla hafif bulgular görüldüğünü aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Tüketildikten 6 saat sonra belirtilere neden olan mantarlar, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül zehirlenmelere yol açabilir. Bu mantarların yutulmasıyla belirtiler 1 ila 3 saat içinde ortaya çıkar ve mide bulantısı, kusma ve karın kramplarının yanı sıra ishali içerir. Şiddetli zehirlenmelerde karaciğer hasarı, böbrek yetmezliği ile baş dönmesi, titreme, nöbet ve koma gibi nörolojik semptomlar gelişebilir. Bunun sonucu olarak hastalar yoğun bakım takibi gerektiren ve hayatı tehdit eden çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya kalabilmekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir."

"KAYNATMAK VEYA PİŞİRMEK ZEHİRLENMEYİ ÖNLEMEZ"

Halk arasındaki söylentilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Doğan, "Öncesinde hayvanlar tarafından tüketildiği görülmüşse yenebilir. 'Uzun zamandır bahçemizde bulunan mantar, yıllardır aynı mantarı topluyoruz' gibi yaklaşımlar doğru değildir. Çünkü en sık karşılaştığımız mantar zehirlenmesi vakaları, bu hastalardan oluşmaktadır. Halk arasındaki bir diğer inanış ise mantarların pişirilmesiyle zehrinin geçtiğine yöneliktir. Çoğu mantar türü ısıya dayanıklıdır. Bu nedenle mantarları kaynatmak veya pişirmek zehirlenmeyi önlemez. Mantar yedikten sonra karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, uyku hali gibi durumlar olduğunda mutlaka hastaneye başvurulması gerekir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'da mantardan zehirlenen genç bir kızın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle yeniden hayata döndüğünü anımsatmıştı.

Genç kızın anne ve babasının da hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini aktaran Koca, şunları kaydetmişti:

"Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor. Zehirlenmelerin bir kısmında böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen ciddi durumlar oluşuyor. Dünya genelinde 6 binden fazla mantar türü var ve bunlardan en az 100'ünün hayatı tehlikeye sokan zehirli çeşitler olduğu biliniyor. Zehirlenme riskinden kaçınılması için doğada bulunan mantarların tüketiminden kaçınılması ve kültür mantarlarının tercih edilmesi gerekir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, karaciğer naklini ve tedavileri başarıyla gerçekleştiren ekiplerimizi kutluyorum." (AA)

