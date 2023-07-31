Son hali şaşırtmıştı! Süreyya Yalçın da Barbie akımına uydu! "Neden kendine bunu yaptın"

En son zayıflığı ile çok konuşulan ve eleştirilere “Sağlıklıyım” yanıtını veren Süreyya Yalçın sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yalçın son paylaşımında Barbie akımına uyduğu pozlarını paylaştı.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımalarda zayıflığı çok konuşulan Yalçın paylaşımına "Bir yıldız gibi parla" notunu düştü.

Süreyya Yalçın ile ilgili sosyal medyada "Neden kendine bunu yaptın", "Eski hali daha güzeldi", "Bir tek ben Barbie olamadım", "Kadınlar zayıf olmalı algısı saçma, bu yüzden bir kadının geldiği nokta", "Bunu neden yaptın yorumları yapıldı.

Ünlü ismin paylaşımında yorumları sınırlandırması dikkat çekti.



