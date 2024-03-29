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    4. Son parasını dilenciye verdi! Dilenci karşısında yemek yerken sadece çay içti... Sosyal medyada gündem yarattı

    Son parasını dilenciye verdi! Dilenci karşısında yemek yerken sadece çay içti... Sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.03.2024 15:07
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    TikTok'ta 'sulikaa1' kullanıcı adıyla paylaşılan bir videoda cebindeki son parasını dilenciye verdiğini dile getiren bir kadın o yemek yerken gözyaşları içinde sadece çay içtiği anları yayınladı. Dilencinin kafede karşısında yemek yediğini söyleyen kadının 'Bari gel bana ısmarla' demesi gündem yarattı.

    TikTok'ta 'sulikaa1' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın, "Dilenciye para verdim şuan karşı masamda yemek yiyor ve ben de cebimdeki son parayla çay içiyorum" notunu ekledi.

    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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    Görüntüleri sosyal medya kullanıcıları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Annem otobüsle AVM'ye gittik. AVM'den çıkarken dilenciye para vermiş. Dilenci arabasına binip ayrılmış. Annem durakta otobüs beklemiş" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dilenciler para veren insanlar gerçek miymiş?" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya tiktok
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