Son seçim anketi yayınlandı! Bu zamana kadarki en dikkat çeken oran: Zirvede 1.7 puanlık fark

2023 ve 2024'te peş peşe 2 tarihi seçimi geride bırakan Türkiye'de seçimsiz dönemlere girilmesi bile anketlere olan ilgiyi azaltmadı. Şirketler kamuoyu çalışmalarını yayınlamaya devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği araştırmalardan en sonuncusu Asal Araştırma tarafından yayınlandı.

İKİ BİN KİŞİYE SORULDU

Araştırma 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusu üzerine kuruldu. Çalışma 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapıldı.

CHP AZ FARKLA ZİRVEDE

Kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AK Parti 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sırada kendine yer buldu. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP yüzde 9,5 ile üçüncü DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Oyların partilere dağılımı şu şekilde;

▪️CHP:%33.2

▪️AK Parti:%31.5

▪️MHP:%9.5

▪️DEM Parti:%9.1

▪️İYİ Parti:%4.7

▪️Yeniden Refah:%4.3

▪️Zafer Partisi:%3.5

▪️Türkiye İşçi Partisi:%1.0

▪️Diğer:%3.2Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır