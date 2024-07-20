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  4. Son seçim anketi yayınlandı! Bu zamana kadarki en dikkat çeken oran: Zirvede 1.7 puanlık fark

Son seçim anketi yayınlandı! Bu zamana kadarki en dikkat çeken oran: Zirvede 1.7 puanlık fark

20.07.2024 09:43
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Temmuz ayında yapılan ve 2 bin katılımcının olduğu son anket Asal Araştırma ve Danışmanlık şirketi tarafından yayınlandı. Vatandaşlara 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz? sorusu yöneltildi. CHP birinci parti çıkarken son yerel seçimlerde olduğu gibi AK Parti yine ikinci parti olarak çıktı. Zirvedeki rekabette puan farkının 1.7 olması ise dikkat çekti.

Son seçim anketi yayınlandı! Bu zamana kadarki en dikkat çeken oran: Zirvede 1.7 puanlık fark

2023 ve 2024'te peş peşe 2 tarihi seçimi geride bırakan Türkiye'de seçimsiz dönemlere girilmesi bile anketlere olan ilgiyi azaltmadı. Şirketler kamuoyu çalışmalarını yayınlamaya devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği araştırmalardan en sonuncusu Asal Araştırma tarafından yayınlandı.

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FF

İKİ BİN KİŞİYE SORULDU

Araştırma 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusu üzerine kuruldu. Çalışma 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapıldı.

ANKET

CHP AZ FARKLA ZİRVEDE

Kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AK Parti 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sırada kendine yer buldu. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP yüzde 9,5 ile üçüncü DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Oyların partilere dağılımı şu şekilde;

▪️CHP:%33.2
▪️AK Parti:%31.5
▪️MHP:%9.5
▪️DEM Parti:%9.1
▪️İYİ Parti:%4.7
▪️Yeniden Refah:%4.3
▪️Zafer Partisi:%3.5
▪️Türkiye İşçi Partisi:%1.0
▪️Diğer:%3.2Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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CHP anket
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