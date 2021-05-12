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Son Yaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz yeni bölüm bu hafta var mı?

12.05.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın merakla beklenen 19. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ancak dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme de yaşandı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen Son Yaz'ın yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak.

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın merakla beklenen 19. yeni bölümü, sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Hafsanur Sancaktutan'ın da koronavirüse yakalandığı dizinin çekimleri de durdurulmuştu.

HAYRANLARI YENİ BÖLÜM İÇİN BİR HAFTA DAHA BEKLEYECEK!

Dizinin hayranları yeni bölümü merakla beklerken yeni bir gelişme yaşandı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünün 7 Mayıs Cuma akşamı da yayınlanmayacak.

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Fragmanı da yayınlanan dizinin 19. bölümü, iki haftalık aranın ardından 21 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek.

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SEZON FİNALİ YAPACAK

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz, Haziran ayında sezon finali yapacak. Dizi yeni sezonuyla Eylül ayında yeniden ekranlarda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Ali Atay
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