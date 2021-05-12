Son Yaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz yeni bölüm bu hafta var mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın merakla beklenen 19. yeni bölümü, sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Hafsanur Sancaktutan'ın da koronavirüse yakalandığı dizinin çekimleri de durdurulmuştu.
Dizinin hayranları yeni bölümü merakla beklerken yeni bir gelişme yaşandı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin 19. yeni bölümünün 7 Mayıs Cuma akşamı da yayınlanmayacak.
Fragmanı da yayınlanan dizinin 19. bölümü, iki haftalık aranın ardından 21 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek.
Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz, Haziran ayında sezon finali yapacak. Dizi yeni sezonuyla Eylül ayında yeniden ekranlarda olacak.
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