Son Yaz 19. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Son Yaz'da Savcı Selim ve Akgün'ün eğlenceli sahnesi!

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın 19. yeni bölümü, sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle 7 Mayıs'ta ekrana gelmemişti. Hafsanur Sancaktutan'ın da koronavirüse yakalandığı dizinin çekimleri de durdurulmuştu. Dizi geçen hafta ise Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmadı. Son Yaz'ın merakla beklenen yeni bölümü ise 21 Mayıs Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.
Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu Son Yaz, Haziran ayında sezon finali yapacak.
Dizi yeni sezonuyla Eylül ayında yeniden ekranlarda olacak.
Akgün Gökalp Taşkın bu durumu içine sindiremese de Selim'in yüzüne söylemesine bu defa Yağmur izin vermez. İlişkilerini kimseden izin almadan yaşayacaklardır. Her şeyin farkında olan Canan’ın Akgün'e tepkisi ise çok farklı olacaktır.
Selim de artık Canan'la yaşadıkları yeniden yakınlaşmaya bir isim koymak istemektedir. Canan'a hazırlayacağı sürpriz hiç beklemediği şekilde noktalanır.
Soner ve Eray'ın arası, Eray'ın Naz'la ilgili yapacağı bir hamle ile iyice açılır. Soner'i yatıştırmak hiç kolay olmayacaktır.
Akgün bir yandan Gökhan'a verdiği sözü tutmak için yarışa hazırlanırken bir yandan da taze sevgilisine bir ilk buluşma sürprizi hazırlamaya karar verir.
Fakat Gökhan'ın Akgün için başka planları vardır.
Selçuk Taşkın'ı takıntı haline getirmiş olan Gökhan gerekirse Selçuk Taşkın'ı öz oğlunun acısıyla sınamaya hazırdır.
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