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Son Yaz 3. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Akgün'den Savcı Selim'i şoke eden sözler! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

15.01.2021 02:49 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Son Yaz'ın 3. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın 3. bölümünde Savcı Selim, Akgün'ü himayesinden çıkarıyor. Savcı Selim'in talimatıyla emniyette sorgulanan Akgün'ün "Ben senin arabanın bagajında tuttuğun, ilk fırsatta atacağın çöp torbası mıyım? Herkes kalemimi kırıyor. Bir dava uğruna insan hayatıyla oynanmaz" sözleri dikkat çekiyor.

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz 3. bölümüyle 15 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile Akgün arasında şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

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SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, Yağmur’un yardımıyla Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken, denizin ortasında onları bir sürpriz beklemektedir.

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Selim, Akgün’ün Yağmur’la beraber plan yaparak onu tehlikeye attığını öğreniyor. Akgün’ü ailesinin yanından uzaklaştırmaya karar veren Selim, Akgün'le birlikte İstanbul’a doğru yola çıkıyor.

Son Yaz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı Selim'den Akgün'e şok: Senin hükmün budur! Son Yaz sosyal medyada gündem oldu!Son Yaz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı Selim'den Akgün'e şok: Senin hükmün budur! Son Yaz sosyal medyada gündem oldu!

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İstanbul’da babasıyla karşı karşıya gelen Akgün onunla hesaplaşma şansı bulur.

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Selim ise Selçuk Taşkın’ın Akgün’ü kendisine emanet etmesinin  altında yatan gerçek sebebi öğrenir.

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Bu sırada; ailesinin boşanacağını öğrenen Altay, kendisinden hiç umulmadık bir davranış sergileyerek, Selim’in verdiği kararları sorgulamasına sebep olur.
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