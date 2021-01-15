Son Yaz 3. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Akgün'den Savcı Selim'i şoke eden sözler! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz 3. bölümüyle 15 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile Akgün arasında şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, Yağmur’un yardımıyla Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken, denizin ortasında onları bir sürpriz beklemektedir.

Selim, Akgün’ün Yağmur’la beraber plan yaparak onu tehlikeye attığını öğreniyor. Akgün’ü ailesinin yanından uzaklaştırmaya karar veren Selim, Akgün'le birlikte İstanbul’a doğru yola çıkıyor.

İstanbul’da babasıyla karşı karşıya gelen Akgün onunla hesaplaşma şansı bulur.

Selim ise Selçuk Taşkın’ın Akgün’ü kendisine emanet etmesinin altında yatan gerçek sebebi öğrenir.



Bu sırada; ailesinin boşanacağını öğrenen Altay, kendisinden hiç umulmadık bir davranış sergileyerek, Selim’in verdiği kararları sorgulamasına sebep olur.



