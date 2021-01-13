MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Son Yaz 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Savcı Selim'i şoke eden Akgün gerçeği

Son Yaz 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Savcı Selim'i şoke eden Akgün gerçeği

13.01.2021 02:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Son Yaz'ın 3. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın 3. bölümünde Savcı Selim, Akgün'ü himayesinden çıkarıyor. Akgün'ün babası olan organize suç lideri Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'ya "Oğlumu neden sana emanet ettiğimin asıl sebebini duy. İnsan geçmişini saklayabilir ama ondan kaçamaz" diyerek bir mektup veriyor. Peki Son Yaz'daki sır mektupta ne var?

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz 3. bölümüyle 15 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile Akgün arasında şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Akgün'ün babası olan suç örgütü lideri Selçuk Taşkın, Savcı Selim'e bir mektup vererek oğlunu neden ona emanet ettiğini açıklıyor.

sonyaz1

SON YAZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara ailesinden sadece Altay, Selim’in bu sürprizini mutlulukla karşılarken, Canan ve Yağmur, kendilerini kandırılmış hissetmektedirler.

Son Yaz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı Selim'den Akgün'e şok: Senin hükmün budur! Son Yaz sosyal medyada gündem oldu!Son Yaz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı Selim'den Akgün'e şok: Senin hükmün budur! Son Yaz sosyal medyada gündem oldu!

Son Yaz_2 (7) (1)

Canan, Selim’in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim’e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır.

Son Yaz_2 (4) (2)

Selim’e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler. Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir.

Son Yaz_2 (6) (1)

Selim, Canan’ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin’den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim’e gizliden de olsa yardım edecektir.

Son Yaz_2 (5) (1)

Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir.

Son Yaz_2 (2) (1)

Adalet Sitesi’nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.

Son Yaz_2 (3) (1)

Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul’dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün’ün ve hiç istemediği halde Yağmur’un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.

Son Yaz_2 (1) (1)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Hekimoğlu'na büyük şok! Gözaltına alındıHekimoğlu'na büyük şok! Gözaltına alındı
Çıplak sahneler için o isim yardım etmişÇıplak sahneler için o isim yardım etmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Tarzıyla olay oldu

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Tarzıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sınırları zorluyor! Küvete girmeden önce...

Sınırları zorluyor! Küvete girmeden önce...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Örtülerin altında neler oluyor? İzleyiciler şokta

Örtülerin altında neler oluyor? İzleyiciler şokta

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Diğer Haberler

Alev Alev 10. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev'de İskender'den Rüya'yı şoke eden sözler: Çiçek ölmedi

Alev Alev'de Rüya'yı şoke eden Çiçek itirafı!

Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu'na uyuşturucu soruşturması! Hekimoğlu 32. son bölümde neler oldu?

Hekimoğlu'na büyük şok! Gözaltına alındı

Masumlar Apartmanı 17. son bölüme Safiye'nin sinir krizi geçirdiği sahne damga vurdu! Masumlar Apartmanı ve Ezgi Mola sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin şok sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Ramo 28. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Ramo'yu öldürmek isteyen Cihangir'e büyük şok

Ramo'dan Cihangir'i yıkan hamle!

Sadakatsiz 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Turgay, Asya'ya hislerini itiraf ediyor!

Sadakatsiz'de Asya'ya aşk itirafı!

Akrep dizisine yeni oyuncu! Feyyaz Gümüş Akrep dizisine damga vuracak

Akrep dizisine sürpriz isim! Ortalık karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.