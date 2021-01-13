Son Yaz 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Savcı Selim'i şoke eden Akgün gerçeği

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz 3. bölümüyle 15 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile Akgün arasında şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Akgün'ün babası olan suç örgütü lideri Selçuk Taşkın, Savcı Selim'e bir mektup vererek oğlunu neden ona emanet ettiğini açıklıyor.

SON YAZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara ailesinden sadece Altay, Selim’in bu sürprizini mutlulukla karşılarken, Canan ve Yağmur, kendilerini kandırılmış hissetmektedirler.

Canan, Selim’in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim’e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır.

Selim’e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler. Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir.

Selim, Canan’ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin’den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim’e gizliden de olsa yardım edecektir.