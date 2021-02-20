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Son Yaz 8. bölüm neden TT oldu? Son Yaz son bölümde neler yaşandı?

20.02.2021 01:27 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin iddialı dizileri arasında yer alan, Son Yaz, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı. Son Yaz, yayınlandığı 8. son bölümüyle vatandaşları ekran başına kilitleyerek Twitter’da TT olmayı başardı. Peki Son Yaz’ın 8. bölümünde neler yaşandı? Son Yaz neden TT oldu?

Ekranların iddialı yapımı, Son Yaz 19 Şubat Cuma günü 8. bölümüyle Fox TV'de yayınlandı. Dizi izleyicileri gerilim ve heyecan dolu 8. bölümün sona ermesinin ardından dizi ile alakalı fikirlerini Twitter hesaplarından paylaşarak bildirdi. Son Yaz izleyicilerinin yaptıkları yorumların ardından dizi, dakikalar içinde Twitter’ın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Dizinin başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan, gibi başarılı isimler yer alıyor.

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SON YAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Selim’in tanığının ölümünden kendini sorumlu tutan Canan hala yaşadığı olayın etkisinden kurtulamamıştır. Selim Canan’ı teselli etmeye çalışsa da o da bu olaydan kötü etkilenmiştir.

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Akgün, Yağmur için endişelenirken kendi babasının ölüm haberini alır ve Selim’le beraber cenazeye katılmak üzere İstanbul’a giderler. Akgün babasını affetmeyeceğini söylemiş olsa da ölümü onu çok üzer. Ancak bu üzüntüsü yerini bir sürprize bırakacaktır.

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Cenaze dönüşü Selim hızla köstebeğin peşine düşerken Akgün ise Selim’e söylediği yalanların vicdan azabına dayanamaz ve temelli İstanbul’a dönmeye karar verir. Yağmur Akgün’ün bu kararını kabullenmek istemez. Akgün ise İstanbul’a dönmeden önce görülecek son hesabın peşine düştüğünde Selim’in köstebeğe hazırladığı tuzağa doğru yol aldığından habersizdir.

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Suç örgütüne yaptığı operasyonların başarısız olmasının ardından savcı Selim Kara, köstebeği bulmak için bir tuzak kurar ve kurduğu tuzakta köstebeğin “Oğlum” dediği Akgün Gökalp Taşkın, olduğunu öğrenince adeta yıkılır.

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