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  4. Son Yaz dizisinde bomba sahne! Selim Savcı, Yağmur’la Akgün’ü otel odasında görünce...

Son Yaz dizisinde bomba sahne! Selim Savcı, Yağmur’la Akgün’ü otel odasında görünce...

05.03.2021 23:55 | Son Güncelleme:
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Fox Tv’nin sevilen dizisi Son Yaz 10. bölümde izleyicileri şaşırtan anlar yaşandı. Akgün’ün yaptıklarına inanmayan Yağmur, işin peşini bırakmaz. Olanları öğrenmek için otele Akgün’ün yanına giden Yağmur’u ise orada büyük bir sürpriz bekliyordur.

Son Yaz 10. bölüme Selim Savcı’nın Akgün’le kızı Yağmur’u otel odasında bastığı sahne damga vurdu! Akgün’ün hastaneden çıkmasından sonra yaptığı her hareketi izleyen Selim Savcı, Akgün’ün silah kullanmasından ötürü otel odasına ekibiyle baskına gider.

SON YAZ 10. BÖLÜM SON SAHNE

Bu sırada Akgün’ün yaptıklarına inanmayan Yağmur ise Akgün’ün planını ortaya çıkarmaya çalışır. Akgün, Selim'e kurulan komployu çözmek için uğraşırken, Yağmur’u bundan uzak tutmak istese de bir türlü başarılı olamaz. Akgün’ün dediklerine inanmayan Yağmur, otele yanına gider. Bu sırada Selim Savcı da ekibiyle baskına gelir.


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