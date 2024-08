Son zamanların en gözde ayakkabısı Adidas samba! Hangi ünlülerin tercihi, kim nasıl kombinlemiş?

Adidas Samba; sokak modasının efsane parçalarından biri olarak zamansız bir stil yaratıyor. İlk olarak salon futbolu için tasarlanan bu model, yıllar içinde sadece spor dünyasında değil aynı zamanda günlük hayatta da kendine sağlam bir yer edindi. Üstün kaliteli deri üst yüzeyi ve nubuk katmanlarıyla hem dayanıklılık hem de şıklık sunarak uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Her detayında sportif şıklığı hissettiren Samba ayakkabı, günlük kombinlerinde fark yaratmak ve her adımda tarzını ortaya koymak isteyenlerin olmazsa olmaz parçası! Moda dünyasında trendler hızla değişse de Adidas Samba'nın sade ve zamansız tasarımı onu her dönemin favorisi yapıyor. Ünlüler, bu ayakkabıyı günlük denim pantolonlar, mini etekler ya da elbiselerle birlikte hem spor hem de şık parçalarla kullanarak her zaman stil sahibi görünmeyi garanti ediyor. Bu yazıda, ünlülerin Adidas ayakkabıyı nasıl stilize ettiğine ve bu trende nasıl ayak uydurabileceğinize dair ipuçlarını göreceksiniz. Hazırsanız, Samba ile tarzınızı bir üst seviyeye taşımanın yollarını bulmaya çalışalım!

1. Rihanna

Rihanna, hamilelik döneminde bile iddialı ve göz alıcı olmayı başarıyor. Lacivert büstiyer ve maxi etek takımını tercih ederek hamileliğin getirdiği konfor ihtiyacını göz alıcı bir şıklıkla birleştiren şarkıcının lacivert tonlarındaki giydiği takım, hem sofistike hem de cesur bir tercih olarak öne çıkarken kombinini tamamlayan beyaz Adidas Samba ayakkabılar ise rahatlığı garanti ederek stilinden ödün vermemesini sağlıyor. İnci kolye ile görünümüne zarif bir dokunuş katan Rihanna, lacivert cap şapka ve omuz çantasıyla da bu kombini pratik bir şekilde sonlandırmış. Siz de ünlü şarkıcıya benzer bir tarz yaratmak isterseniz lacivert büstiyer ile maxi etek modeline bir göz atabilirsiniz.

2. Bella Hadid

Bella Hadid, stil sahibi olmanın en güzel örneklerinden biriyle karşımızda. Giydiği yaka detaylı mavi kazak, yumuşak kumaşı sayesinde gardropların vazgeçilmezi olmaya aday. Altına giydiği midi boy ekoseli etek ise retro havasıyla dikkat çekerken aynı zamanda tarzına de hareket katıyor. Ayağındaki siyah Adidas Samba ayakkabılar, bu görünümün hem spor hem de şık bir çizgiye taşırken günlük koşuşturma için de ideal bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Kombinini tamamladığı beyaz küçük omuz çantası ise minimalist tasarımıyla hem işlevsel hem de zarif bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Nude tonlardaki ojeleri ve gümüş renkli aksesuarları ise stiline ince ve zarif bir dokunuş katarak Bella'nın güzelliğini daha da vurguluyor. Buna benzer bir stili aynı zamanda Samba'nınmetalik mor renk seçeneği ile de sonlandırabilirsiniz. Bella'nın kıyafetine alternatif olarak çizgi detaylı bir kazak bulduk. Ünlü mankenin eteğine yakın bir tasarıma sahip Mango etek de siyah renkli Samba ayakkabıyı uyumlamak için harika bir seçenek!

3. Hailey Bieber

Hailey Bieber, günlük tarzını mükemmel bir şekilde sergileyen kaygısız ama bir o kadar da stil sahibi bir kombin ortaya çıkarmış. Ünlü mankenin hem soğuk havalarda sıcak tutan hem de mevsim geçişlerindeki değişken havalarda kurtarıcı olan lacivert kot ceketi, klasik tarzıyla her parçaya uyum sağlayan vazgeçilmez bir parça. Hailey'nin ceket altına giydiği beyaz crop tişört, sade ve şık bir görünüm yaratırken hafif ve ferah kumaşıyla da günlük kullanım için ideal. Hailey'nin seçimi olan mavi denim şort, yaz aylarının vazgeçilmezi olarak hafif dokusu ve rahat kesimiyle de gün boyu konforu garantiliyor. Ayakkabı olarak tercih ettiği siyah Adidas Samba’lar ise giyimi daha sportif hale getiriyor. Hailey, kıyafetlerini altın renkli takılar, siyah omuz çantası ve nude tonlarındaki ojelerle bitirmiş, ayrıca, beyaz bilek üstü çorapları ve siyah gözlükleriyle de küçük ama etkili detaylar eklemiş. Hailey'nin doğal ve sade tarzını yansıtan Mavi marka ceket ile yaz sıcaklarında serin kalmanıza yardımcı olan crop birkolsuz tişörtü sizler için seçtik . Aynı zamanda kombininizi daha göz alıcı kılacak Twist marka kot şortu da Samba ile kolaylıkla eşleştirebilirsiniz.

4. Katie Holmes

Basic ve rahat bir günlük tarz oluşturan Katie Holmes'un beyaz tişörtü sade tasarımıyla pek çok stile uymasının yanında her mevsim tercih edilebilecek bir kıyafet olarak da öne çıkıyor. Mavi denim pantolonun esnek yapısı ve kendine has kesimi, Katie’nin zarif ve kaygısız stilini vurguluyor. Siyah Adidas Samba ayakkabıları da her adımda konfor sunan bir diğer parça. Katie'nin tercihi olan pembe çanta ise ünlüye renk katarken siyah gözlükleri ise hem güneşten korunmak hem de kombini tamamlamak için mükemmel bir aksesuar olarak dikkat çekiyor. Adidas Samba'yı basic beyaz tişört ile mavi kot pantolon ikilisiyle uyumlamak ve siyah gözlük ile tamamlamak isterseniz sizler için bulduğumuz parçalara bir göz atmak isteyebilirsiniz.

5. Elvin Levinler

Elvin Levinler, şehir hayatının koşturmacasında bile tarzından ödün vermeyenler için mükemmel bir kombin yaratmış. Siyah mini elbisesini, canlı renklere sahip etnik desenli bir ceketle uydurarak sadeliğe anında hareket katmış. Turkuaz renkli Adidas Samba ayakkabıları ise influencer'a hem enerjik bir hava hem de rahatlık vermiş. Elvin’in seçtiği siyah omuz çantası, sade ve modern bir dokunuş katarken altın rengi aksesuarlar ise bu görünümün zarif detayları arasında yer alıyor, ayrıca, kırmızı oje ile birlikte güçlü ve feminen bir duruş sergiliyor. Elvin Levinler’e bakarak sade bir elbisenin ne kadar kolay ve şık bir şekilde farklılaştırılabileceğini görmek mümkün. Siz de listelediğimiz siyah mini gömlek elbise modeliyle samba ayakkabınızı sade bir şıklıkla buluşturabilirsiniz.

6. Özge Gürel

Straplez, siyah-beyaz çizgili maxi elbisesiyle sade ama oldukça zarif bir görünüm yakalayan Özge Gürel, minimalist çizgileri sevenler için harika bir ilham kaynağı. Elbisenin konforlu kesimi, Özge’nin stiline hem zarif hem de gündelik bir dokunuş katıyor. Beyaz Adidas Samba ayakkabılar, kombinin spor şıklıkla buluşmasını sağlıyor ve yürüyüşten kahve molalarına kadar gün boyu ferah hissetmenizi garantiliyor. Siyah güneş gözlüğü ise yüz hatlarını vurgularken aynı zamanda tarzına modern bir dokunuş katıyor. Hasır çantayla tarzına doğal bir hava katan Özge, nude tonlardaki ojeleri ve altın rengi aksesuarlarıyla bu sade ve zarif görünümü sofistike bir seviyeye taşımış. Oyuncunun beyaz renkli elbisesine alternatif olabilecek bir modeli sizler için listeledik. Göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Burcu Özberk

Burcu Özberk, modası geçmeyecek parçalarla stilini konuşturuyor. Siyah bodycon mini elbisesi, vücudu saran yapısıyla zarif ve feminen bir silüet oluşturuyor. Burcu, bu şık elbiseyi kahverengi trençkot ile uydurarak günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceği bir kombin yaratmış. Trençkot, serin havalarda sıcak tutarken Burcu'ya da sofistike bir hava katıyor. Siyah ince külotlu çorabı oyuncunun bacaklarını zarif bir şekilde öne çıkarırken taktığı gözlük ise modern ve güçlü bir aksesuar olarak dikkat çekiyor. Burcu’nun tercih ettiği siyah Adidas Samba ayakkabılar, spor ve şık stilin mükemmel bir birleşimini sunuyor, bunu sade ama dikkat çekici gümüş aksesuarlar ile de görebiliyoruz. Siz de oyuncu gibi siyah adidas samba ayakkabılarınızı Defacto'nun siyah bodycon elbisesi ile uydurmayı deneyebilirsiniz.

