Zeytin Ağacı'nın Ada'sının çok beğenilen renkli kıyafetlerine alternatif öneriler

Tuba Büyüküstün son zamanlarda gündemden düşmüyor. Ne yapsa, ne söylese, ne giyse gündem oluyor. Ayvalık'ta çekilen ve izlenme rekorları kıran Zeytin Ağacı dizisinde Ada karakterini canlandıran Büyüküstün'ün dizide giydiği kombinler de moda severlerin son zamanlarda çokça odağında! Siz de Ada'nın tarzını yakalamak isteyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Etnik ve çiçek desenli, geometrik şekillerle bezenmiş veya farklı renk bloklarının bir arada kullanıldığı elbiseler tam da aradığınız şey olabilir. Ayrıca, bu elbiseleri kombinlerken sade aksesuarlarla dengeleyerek elbisenizin ön plana çıkarabilirsiniz. Ada'nın kombinlerinden ilhamla gardırobunuzu canlandıracak ve yazı doyasıya hissetmenizi sağlayacak önerilere gelin birlikte bakalım.

1. DeFacto Çiçek Desenli İp Askılı Yırtmaçlı Yeşil Midi Elbise

Ada'nın yeşil crop bir bluz ve yeşil boncuklu bir kolyeyle kombinlediği Zara marka askılı saten midi elbiseye alternatif bir elbise bulduk. Yaz günlerinde rahat ve kibar olmayı sevenler için mükemmel bir seçenek olan Defacto elbise, kaliteli viskon kumaşı ve ip askılı modele sahip. Midi boyu ve yırtmaçlı detaylı elbise belindeki büzgü detaylarıyla vücut hatlarınızı ön plana çıkarıyor. Desenli yapısı Ada'nın Zeytin Ağacı dizisindeki tarzına yakın bir görünüm veriyor. Babet, sandalet veya spor ayakkabılarla kolayca kombinleyebileceğiniz elbise, dolabınızın en gözde parçalarından biri olacak. Özel davetlerde de giyebileceğiniz daha şık bir look arayanlar için ise Berriy Boutiqe markasının yağ yeşili renkli elbisesine bir göz atabilirsiniz.

2. Koton Viskon Kumaş Askılı Çiçekli Midi Elbise

Tuba Büyüküstü'nün BSL markasından giydiği siyah renkli ve çiçek desenli askılı elbise zamansız bir kesime sahip. Bilenler bilir, siyah elbiselerde çiçek deseninin estetik görünmesi oldukça zordur ama hem marka çok iyi bir iş çıkarmış hem de güzel oyuncu elbiseyi üzerinde çok iyi taşımış. Biz de sizler için siyah elbiselerde çiçek desenini çok iyi gösteren bir elbise modeli bulduk. %100 viskon kumaşı ve ince askılı tasarımıyla yazın serin ve rahat bir kullanım sunan Koton markasının elbisesi, midi boyu ve yırtmaç detayıyla hem zarif hem de rahat bir seçenek. Ayrıca yaz sıcağına uygun başka bir elbise arıyorsanız BSL markasının siyah elbisesine çok benzer bir çiçekli elbiseyi sizler için listeye ekledik.

3. Socrates Freya Kruvaze İnce Askılı Mor Uzun Viskon Elbise

Zeytin Ağacı dizisinde Ada’nın giydiği mor renkli askılı elbise, styling ekibi tarafından dizi çekimleri esnasında Ayvalık-Cunda Adası çevresindeki yerel butiklerden alınmış. Biz de sizler için uzun renkli elbiseye benzer bir model bulduk. Ada'nın Zeytin Ağacı Ağacı dizisindeki çok renkli stiline en uygun seçeneklerden biri olan Socrates markasının elbisesi dokuma kumaşı ve viskon materyali ile dikkat çekiyor. Kruvaze kesimi ve V yakası, ince askılı tasarımıyla birleşerek zarifliği ve rahatlığı bir arada sunan mor renkli desenli elbise, yazın sıcak günlerinde serin ve konforlu hissettiriyor. Uzun boyu ve regular silueti günlük kullanım için ideal olan elbiseyi ince yapısıyla da yazın her anında rahatlıkla giyebilirsiniz.

4. Levla Paris Tığ İşi Kahverengi Uzun Elbise

Zeytin Ağacı dizisinde Ada’nın giydiği Sottotetto markasının lila, turuncu ve altın renklerinin güzel bir ışık oyunu yarattığı askılı elbisesinin oldukça ilgi çekici bir tasarımı bulunuyor. Benzer bir görünümü yakalamak isterseniz Levla Paris'in triko ve %100 pamuk materyalli uzun elbisesi tam size göre! Hem rahat hem de gösterişli bir seçenek olan uzun triko elbise, sade ama zarif görünümüyle öne çıkıyor. Kahverengi rengi, Ada'nın renkli stilinden biraz daha sakin bir hava sunsa da ince detaylarıyla göz alıcı olmayı başarıyor. Levla Paris marka elbise, yaz aylarında hem günlük hem de özel anlarda rahatlıkla tercih edilebilir. Daha sade bir elbise isterseniz de Koton'un bu modelini inceleyebilirsiniz.

5. Marks & Spencer Regular Fit Desenli Midi Elbise

Sizler için Mudo'nun askılı etnik desenli uzun elbisesine alternatif olabilecek ve Ada'nın renkli tarzını gardırobunuza taşıyabilecek bir elbiseyi listeye ekledik. Turuncu rengi ve dokuma kumaşıyla dikkat çeken Marks & Spencer elbise, kare yakası ve askılı yapısıyla yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biri. Düğme ve pile detaylarıyla ekstra şıklık kazanan çiçek desenli elbise, regular fit kesimi ve midi boyu ile hem günlük kullanım hem de özel davetler için ideal. Sade bir model isteyenler için de Bymaestro Womanmarkasının ince askılı uzun elbisesine bakabilirsiniz.

6. İpekyol Güpür Aplikeli Beyaz Maksi Elbise

Zeytin Ağacı dizisinde Ada’nın giydiği çizgili straplez uzun elbise Simple as is markasına ait. Elastik midi elbisenin farklı tasarımı ünlü oyuncuya çok yakışmış. Biz de İpekyol markasının kendine has görünümü bulunan maxi boy beyaz elbisesini sizler için seçtik. Kırık beyaz rengi ve nakış detaylarıyla öne çıkan elbise, %100 pamuk ana kumaşı ve viskon astarıyla konforlu bir kullanım sunarken bağlama detayları ve fermuar kapamasıyla da pratiklik sağlıyor. Uzun boyu ve kloş kesimiyle kombininize feminen bir hava katan elbise, kolsuz oluşu ve halter yakasıyla da yaz aylarında serin ve rahat hissetmenize yardımcı olacak.

7. Swist Boyundan Bağlamalı Sırt Dekolteli Gri Uzun Tulum

Zeytin Ağacı dizisinde Ada’nın giydiği Delicate markasının taşlanmış ipekten yapılan ve iki yanda yırtmacı bulunan mavi renkli elbisesi tam da yaz mevsimine yakışır bir dizayna sahip. Sizler için Delicate elbiseye alternatif bir tulum bulduk. Sofistike çizgiler ve cesur detayların mükemmel birleşimi olan Swist tulum, boyundan bağlamalı yapısı ve derin göğüs dekoltesiyle feminen bir çekicilik yaratıyor. Sırt dekoltesiyle tamamlanan tulum, hem günlük kombinler hem de özel geceler için ideal. Modern kadınların gardırobunda olmazsa olmaz bir parça olan gri renkli tulum, trend ve sofistike bir görünüm arayanlar için birebir.

8. Mango Anvelop Kesim Sarı Uzun Tulum

Ada’nın okul görüşmesine giderken giydiği tulum, uzun boyu ve yazın canlılığını yansıtan sarı rengiyle zarif bir tasarıma sahip. Sizin için Ada’nın tulumuna benzer, sarı renkte ve kısa kollu bir ürün seçtik. Mango'nun %100 pamuk kumaştan üretilen tulumu anvelop yakalı ve kısa kollu kesimiyle yaz aylarının vazgeçilmezi. Fermuarlı ve düğmeli kapama şekli, dekoratif düğme detaylarıyla ekstra şıklık kazandırırken düz modeli ve rahat kesimi de günlük kullanım için ideal bir tercihtir.

9. Straplez Etnik Desenli Siyah Uzun Tulum

Ada'nın açılışta giydiği siyah Etnik desenleri ve straplez kesimiyle dikkat çeken tulumu dinamik bir tarz arayanlar için mükemmel bir seçenek. Sizin için Ada'nınkine benzer, etnik detaylara sahip havalı bir tulum bulduk. Geniş paça ve yırtmaç detaylarıyla modern bir hava sunmasının yanı sıra siyah rengi ve dokuma kumaşıyla da hem günlük hem de özel anlarda rahatlıkla giyilebileceğiniz straplez tulum, kolsuz, yırtmaçlı ve rahat kesimiyle yazın sıcak günlerinde serin kalmanıza destek olacak.

10. Marjinal Star Sırt Dekolteli Yeşil Uzun Tulum

Zeytin Ağacı dizisinde giydikleriyle muhteşem görünen Tuba Büyüküstü'nün su yeşili renkli ve boyundan bağlamalı ipek elbisesi özgün görünümüyle göz kamaştırıyor. Sizler için elbiseye benzeyen bir tulum bulduk. Yeşil rengi ve sırt dekoltesiyle öne çıkan tulum, hem rahat hem de şık bir seçenek. Regular fit kesimi ve uzun boyu, dokuma kumaşıyla birleşerek günlük kullanım için ideal bir tarz yaratan tulum, örme materyaliyle de yazın serin ve konforlu hissetmenizi sağlayacak.

11. Türkiş Otantik Lacivert Müslin Firuze Elbise

Ada'nın son bölümde Portakal Çiçeği Akyaka markasından giydiği hare elbiseye benzer bir tasarıma sahip olan Türkiş Otantik'in pamuk, polyester ve elastan karışımlı kumaşıyla rahat ve şık bir seçenek olan elbisesi bele oturan kesimi ve bisiklet yakasıyla dikkat çekiyor. Lacivert rengi ve çift cepli detayıyla hem günlük hem de ofis ortamında rahatlıkla giyilebilecek olan elbise, örgü dokuma tipiyle yazın serin ve konforlu hissetmenize yardımcı oluyor. Casual ve günlük kullanım için de ideal olan elbise, Ada'nın tarzına uygun bir alternatif.

