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Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

07.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek pişirmenin en yenilikçi yöntemlerinden biri olan yavaş pişirme tekniği, daha lezzetli yemekler hazırlamanıza olanak tanır. İç kabın çevresindeki suyun ısıtılması ve bu sayede yemeklerin yavaşça pişirilmesine dayanan teknik sayesinde tadına doyum olmayan yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Bu, aynı zamanda daha sağlıklı yemekler demek. Gelin, mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak ve yemeklerin lezzetini katlayacak en pratik yavaş pişiricilere beraber bakalım.

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Yemekleri yüksek ateşte hızlı şekilde pişirmek, yemeğin iyi pişmemesine ve yüksek sıcaklık nedeniyle besin değerini kaybetmesine neden olabilir. Bu problemlerin önüne geçmek istiyorsanız yavaş pişirme tekniğini uygulayan ürünleri tercih edebilirsiniz! Peki hem leziz hem sağlıklı yemekler hazırlayabilmek için en iyi yavaş pişirici modellerini incelemeye hazır mısınız?

1. Zamanlayıcısı sayesinde yemeğiniz istediğiniz an hazır: Russell Hobbs Dijital Yavaş Pişirici

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

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Russell Hobbs Dijital Yavaş Pişirici, pratik özellikleri ile yavaş pişirme meraklılarının gözdesi olan ürünler arasında yer alır. Üç farklı ısı ayarı bulunan ürün, yavaş pişirme fonksiyonu sayesinde yemeklerin çok daha lezzetli ve sağlıklı olmasına olanak tanır. Aynı zamanda ayarlanabilir pişirme süresi ve gecikme zamanlayıcı sistemi sayesinde yemeğin tam istediğiniz saatte hazır olmasını sağlar.

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2. Et yemekleriniz çok daha lezzetli olacak: Bilge Crockpot Timeselect Programlanabilir Yavaş Tencere

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Bilge Crockpot Timeselect Programlanabilir Yavaş Tencere, kullanımı kolay dijital ekranı sayesinde en işlevsel ürünlerin başında gelir. Tek seferde yedi kişilik yemek hazırlayabilen ürün, et yemeklerinin yumuşacık olmasını sağlar. Yemeği pişirdikten sonra sofra hazır olana kadar sıcak tutması da en büyük artılarından biri olabilir. 12 saate kadar önceden programlanabilen ürünün tenceresi ve kapağı, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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3. Yemeklerin besin değerlerini korur: Electrolux Slow Cooker

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Meyve ve sebzeleri pişirirken onların vitamin ve mineral değerlerini korumak istiyorsanız Electrolux Slow Cooker'a güvenebilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdesi, alüminyum kulpları ve cam kapağıyla çok kullanışlı olan ürün, 6,6 litre yemek pişirme kapasitesine sahip. Ayrıca önceden tanımlanmış düşük, orta ve yüksek pişirme modlarının yanı sıra çorba, sıcak tutma ve büfe fonksiyonları ile kolaylık sağlar.

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4. Yavaş pişirmenin tadını çıkarın: ProfiCook Sous Vide Yavaş Tencere

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

İçerisinde yer alan suyu ısıtıp bu suyun sıcaklığını belli bir derecede tutarak yemekleri yavaş ve sağlıklı bir şekilde pişiren ProfiCook Sous Vide Yavaş Tencere de en kullanışlı seçeneklerden biri. Sıcaklığı ideal seviyede ayarlamanıza imkân sağlar ve yemeğin bir yerinin pişip başka yerinin pişmemesi gibi sorunların önüne geçer. Ayrıca gıdaların besin değerini korunma açısından da oldukça etkili!

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5. Yapması en zor yemekler artık çok kolay: Hamilton Beach Slow Cookers

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Hamilton Beach Slow Cookers, en çok ilgi gören yavaş pişirici modellerinin arasında yer alır. Yavaş pişiricide yemeği sürekli kontrol etmeniz gerekmez. Isı dağılımı eşit bir şekilde gerçekleştiği için yemeğin her noktası aynı sıcaklığa ulaşır ve aynı zamanda pişer. Bu sebeple zahmetsizce daha lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

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6. Yemek pişirmenin en keyifli yolu: Bestron Asc150 Elektrikli Yavaş Pişirici

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Bestron Asc150 Elektrikli Yavaş Pişirici, üç adet programı ile kullanması en kolay yavaş pişirici modellerinden biri. Yüksek, düşük ve sıcak tutma fonksiyonları olan ürün sayesinde çok lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Yavaş pişirici, ısının gıdanın içine yavaş yavaş işlemesini sağlar. Böylece yiyeceklerin besin değerini koruyabilirsiniz. Ayrıca eşit pişmiş ve lezzetli yiyecekler hazırlayabilirsiniz.

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7. Kolayca temizlenebilir: Bilge Crock-pot Csc046 Yavaş Tencere

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Kullanımı kolay bir yavaş pişirici arıyorsanız Bilge Crock-pot Csc046 Yavaş Tencere ile tanışmalısınız. Üç sıcaklık ayarı bulunan ürün, 2,4 litrelik hacmiyle daha çok küçük ailelere ve yalnız yaşayanlara hitap eder. Ürünün çıkarılabilen seramik kâsesi kolayca temizlenebilir. Siz de leziz ve sağlıklı yemekler pişirmek istiyorsanız yavaş pişirici modelini deneyebilirsiniz.

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8. Yemekleriniz tam zamanında hazır olsun: Morphy Richards Yavaş Pişirici

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Morphy Richards Yavaş Pişirici, kaliteli yapısı ile uzun yıllar keyifle kullanılabilir. 6,5 litrelik kapasitesiyle daha çok geniş ailelere ve kalabalık misafirleri ağırlamayı sevenlere hitap eder. Pişiricinin içerisinde yer alan seramik tencere, makinede kolaylıkla yıkanabilir veya servis kâsesi olarak kullanabilir. Misafir ağırlamayı çok daha eğlenceli hâle getiren ürün, yemeklerinizi sıcacık servis etmenizi sağlar.

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9. Çok şık, çok marifetli: ARİETE VİNTAGE Ariete 2904 Yavaş Pişirici

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

Yemek yapmayı daha zevkli hâle getiren ARİETE VİNTAGE Ariete 2904 Yavaş Pişirici, estetik tasarımıyla mutfağınıza şıklık katacak ürünlerden biri. Vintage tasarımı ile beğeni kazanan modelin beş farklı modu ile her türlü yemeği yapabilir, yemekleri sıcak tutabilir veya ısıtabilirsiniz. Yemek pişirmeyi önemsiyor, yaptığınız yemeklerin daha lezzetli ve sağlıklı olmasını istiyorsanız ürünü kaçırmayın.

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10. İstediğiniz an pişirmeye başlayın: Crock-Pot Yavaş Pişirici

Son zamanların yükselen trendi yavaş pişirme tekniğini uygulamak isteyenlere yardımcı ürün önerileri

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Crock-Pot Yavaş Pişirici, 5,7 litre hacmindeki haznesiyle tek seferde kalabalık gruplar için yemek pişirmenize olanak tanır. Düşük ve yüksek pişirme fonksiyonları ile farklı gıdalar için farklı ısı ayarlarını seçmenize olanak tanıyan ürün, zamanlayıcı özelliği sayesinde yemeklerin tam istediğiniz an hazır olmasını sağlar. Böylece yemeği sürekli kontrol etmenize gerek kalmaz.

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