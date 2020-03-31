Songül Karlı evde ip atlarken paylaştı

Bir dönemin aranan ünlülerinden olan sunucu ve şarkıcı Songül Karlı geçtiğimiz günlerde düşük tansiyon ve solunum güçlüğü sebebiyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyi olan Karlı karantina günlerinde evinden çıkmıyor.

Sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösteren Karlı evden ara ara paylaşımlar da yapıyor. Karlı dolma sararken ve spor yaparken yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

Songül Karlı son olarak evde ip atlarken bir videosunu paylaştı. Spor hocasıyla online ders yapan Karlı paylaşımına "Spora devam canım hocam" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Karlı'nın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.



