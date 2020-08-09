Songül Karlı kararından emin! 'Müge Anlı ile konuştuk'

Eski eşi Metin Yüncü’nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı Müge Anlı konusunda ısrarlı. Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu.

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı'nın, Müge Anlı'nın Tatlı Sert adlı programının başlamasını beklediği belirtildi.

Beş sene evli kalıp, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Karlı, Müge Anlı'ya da katılarak gerçekleri anlatacak. Konuyla ilgili evrakları ve belgeleri toplayan Karlı, haklılığını milyonların önünde ispatlamaya çalışacağını belirtti.

Karlı final yapan Müge Anlı'nın yeni sezonunu beklediğini söylerken "Müge ile konuştuk yani kesin çıkacağım" açıklamasında bulundu.

