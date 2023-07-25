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  4. Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahneye tepki gösterdi! Dizinin senaristine açtı ağzını yumdu gözünü!''Ufku açılmamış''

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahneye tepki gösterdi! Dizinin senaristine açtı ağzını yumdu gözünü!''Ufku açılmamış''

25.07.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırdığı estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Songül Karlı, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Ünlü isim Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahneye tepki gösterdi. Karlı, dizinin senaristine açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü ismin söyledi sözler olay oldu.

Bir dönem kocası tarafından dolandırılınca sık sık gündeme gelen türkücü Songül Karlı son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle çok konuşuluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü isim bu defa reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisindeki o sahneye tepki gösterdi.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki bir sahnede 'Türkücü' söylemine çok kızdı.

Songül Karlı

Snob Magazin'de yer alan habere göre Karlı, "Ne münasebet. Hayırdır yani... 'Sen türkücü' gibisin dediler. Türkücü moderndir, ufku açıktır ve empati yapabilir.

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Senaryo yazana söylemek lazım ama onun da ufku açılmamış. Sanatın ilerlemesinin temel noktasıdır. İlk zamanlar pop mu vardı? O algı kötü algı..." diyerek, tepkisini dile getirdi.

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