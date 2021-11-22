Songül Karlı makyajsız ev halini paylaştı

Sosyal medyada sıklıkla makyajlı ve sahne kostümlü paylaşımlar yapan Songül Karlı, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Gelinim Mutfakta programını son sunan isimlerden olan Karlı, ev hali olarak yaptığı paylaşımdaki doğal haliyle hayran bıraktı.
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