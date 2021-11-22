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Songül Karlı makyajsız ev halini paylaştı

22.11.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Gelinim Mutfakta adlı yarışmayı sunan şarkıcı Songül Karlı, sosyal medyada makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Songül Karlı makyajsız ev halini paylaştı

Sosyal medyada sıklıkla makyajlı ve sahne kostümlü paylaşımlar yapan Songül Karlı, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Gelinim Mutfakta programını son sunan isimlerden olan Karlı, ev hali olarak yaptığı paylaşımdaki doğal haliyle hayran bıraktı.

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Songül Karlı
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