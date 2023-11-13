Songül Karlı'nın sunduğu Bu Tabak Kimin hakkında bomba iddia! Apar topar yayından kaldırıldı

Songül Karlı yaptırdığı estetikler ve cesur pozlarıyla sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan güzel sunucu Fox TV ekranlarına 'Bu Tabak Kimin?' yarışmasıyla dönmüştü.

Hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan yemek yarışması bir süredir ekrana gelmiyor. Fox TV yayın akışında da yer almayan Bu Tabak Kimin hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak 45. bölümüyle ekrana gelen yarışmanın final yaptığı iddiaları sosyal medya üzerinden konuşulmaya başlandı. Programın resmi sosyal medya hesabına kullanıcılar; 'Severek izliyordum keşke final yapmasaydı', 'Gayet güzel gidiyordu neden bitti?', 'Ya neden bitti program çok güzeldi', 'Saati mi değişti bitti mi?' gibi yorumlar yaptılar.







