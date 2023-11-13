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Songül Karlı'nın sunduğu Bu Tabak Kimin hakkında bomba iddia! Apar topar yayından kaldırıldı

13.11.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Yaptırdığı estetikler ve cesur pozlarıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın sunumuyla Fox Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan 'Bu Tabak Kimin?' yarışması hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışması bir süredir yayın akışında yer almayınca yarışmanın apar topar final yaptığı iddia edildi.

Songül Karlı yaptırdığı estetikler ve cesur pozlarıyla sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan güzel sunucu Fox TV ekranlarına 'Bu Tabak Kimin?' yarışmasıyla dönmüştü.

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Hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan yemek yarışması bir süredir ekrana gelmiyor. Fox TV yayın akışında da yer almayan Bu Tabak Kimin hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

kapak songül karlı

Son olarak 45. bölümüyle ekrana gelen yarışmanın final yaptığı iddiaları sosyal medya üzerinden konuşulmaya başlandı. Programın resmi sosyal medya hesabına kullanıcılar; 'Severek izliyordum keşke final yapmasaydı', 'Gayet güzel gidiyordu neden bitti?', 'Ya neden bitti program çok güzeldi', 'Saati mi değişti bitti mi?' gibi yorumlar yaptılar.

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