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Songül Karlı yaz sezonunu açtı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

19.07.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla tatile çıkan şarkıcı, Instagram hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.

Songül Karlı yaz sezonunu açtı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Songül Karlı, yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü türkücü havuz başında güneşlenirken çektirdiği fotoğrafları peş peşe Instagram hesabından paylaştı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram'dan bikinili hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kız arkadaşları ile eğlendiği anlardan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı, siyah bikinili halleriyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran Songül Karlı, geçtiğimiz yaz da fotoğraflarıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

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Songül Karlı Instagram
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