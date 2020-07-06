Songül Öden ekranlara dönmeye hazırlanıyor

TV 8’in “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisiyle gösterdiği başarı Acun Ilıcalı’yı yeni bir dizi arayışına yöneltti. Kanalında yarışma programlarına yer vermeyi tercih eden Acun Ilıcalı, yayın politikasında yenilik yapmaya başladı. Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra Acun Ilıcalı’nın son hamlesi “Kırmızı Oda” olacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? HANGİ KANALDA YAYINLACAK?

Songül Öden'in yeni dizisi Kırmızı Oda TV8 ekranlarında izleyicisiyle kucaklaşacak. TV 8’in son bebeği Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosundaki isimler henüz tam olarak belirlenmedi. Ancak dizinin yapımcılarının Songül Öden ile görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmaya varmak üzere oldukları öğrenildi. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturacağı dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alacak. Dizinin yeni sezonda başlayacağı konuşuluyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Başrolüne Songül Öden'in hayat vereceği dizinin Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabından uyarlanacağı söyleniyor. Dizi bir terapist ve hastanın hikayesini konu alacak. Farklı hikayesi ve alışılmışın dışındaki tarzıyla Kırmızı Oda dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.



