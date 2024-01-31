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    4. Sonunda bu da oldu! Babası öldürüp başını kesti... Yetmedi kesik başı çöp torbasının içine koyarak sosyal medyada gösterdi

    Sonunda bu da oldu! Babası öldürüp başını kesti... Yetmedi kesik başı çöp torbasının içine koyarak sosyal medyada gösterdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 09:38 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki bir adam, babasının kesik kafasını tutan rahatsız edici bir videoyu internette yayınladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Görüntüler kısa sürede YouTube'dan kaldırılırken olaya ilişkin araştırmanın devam ettiği ifade edildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki Middletown bölgesindeki bir evin üst katındaki banyoda başı kesilmiş halde cansız bir erkek bedeni bulundu. Hayatını kaybeden ismi açıklanmayan adamın 33 yaşındaki oğlunun babasının kesik başını bir poşete koyarak YouTube videosu çekmesi infiala neden oldu.

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    Polis ekipleri olayın ardından hemen harekete geçerek kurbanın 33 yaşındaki oğlunu kaçmaya çalışırken yakaladı. Fox29'a göre Middletown İlçe Polisi ve Bucks İlçesi Dedektifleri şüpheli ölümü araştırıyor.

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