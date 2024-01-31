Sonunda bu da oldu! Babası öldürüp başını kesti... Yetmedi kesik başı çöp torbasının içine koyarak sosyal medyada gösterdi

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki Middletown bölgesindeki bir evin üst katındaki banyoda başı kesilmiş halde cansız bir erkek bedeni bulundu. Hayatını kaybeden ismi açıklanmayan adamın 33 yaşındaki oğlunun babasının kesik başını bir poşete koyarak YouTube videosu çekmesi infiala neden oldu.

Polis ekipleri olayın ardından hemen harekete geçerek kurbanın 33 yaşındaki oğlunu kaçmaya çalışırken yakaladı. Fox29'a göre Middletown İlçe Polisi ve Bucks İlçesi Dedektifleri şüpheli ölümü araştırıyor.