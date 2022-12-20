Sonunda bu da oldu! Vücut modifikasyonları sınır tanımıyor... “Göbek deliğimi ameliyatla aldırdım”

"Ogreto" adı altında paylaşımlar yapan TikTok yaratıcısı Ezequiel, vücut modifikasyonuna bir yenisini daha ekleyerek sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı. Göbek deliğini cerrahi işlemle aldıran ve değişimini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gösteren Ezequiel gönderisine, “Göbeğin sadece pislik toplamak için olduğunu düşündüğünüzde” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Ezequiel’in davranışına anlam veremedi ve nedenini merak etti. Sosyal medya kullanıcılarının merakını gidermek isteyen Ezequiel ise hareketinin nedenini, “Göbek deliğimi ameliyatla aldırdım. Nedenini herkes merak ediyor. Göbek deliği sadece pislik topluyordu” dedi.

Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüler kısa sürede tepki topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bilinçaltında yaşadıklarını gerçekten merak ediyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Tanrım soru neden değil de neden olmasın olmalıydı” yorumunu ekledi.