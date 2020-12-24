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Sony’den büyük bombardıman! PlayStation oyunlarından 10 farklı dizi ve film projesi geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 24.12.2020 09:01 | Son Güncelleme:
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Sony’den büyük bombardıman! PlayStation oyunlarından 10 farklı dizi ve film projesi geliyor

Sony Pictures CEO'su Tony Vinciquerra verdiği bir röportajda, PlayStation oyunlarından uyarlanan 10 farklı dizi ve film projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Sony'nin film bölümü olan Sony Pictures, yine Sony'nin oyun konsolu olan PlayStation oyunlarından uyarlanan 10 farklı dizi ve film üzerinde çalıştığını açıkladı. Oyun dünyasından sinemaya uyarlanan birçok film örneği var. Video oyunlar ve filmler birbiri ile fazlasıyla bağlantılı ve yıllar boyunca bu iki sektörün birbirinden aldığı fikirler oldu. Dizi, film ve video uyarlamalarından ortaya çıkan örnekler şimdiye kadar pek parlak sonuçlar vermese de ilgi çekmeye devam ediyor.

ÜÇ FİLM, 7 DİZİ PROJESİ

Sony Pictures CEO'su Tony Vinciquerra, CNBC'ye bir röportaj verdi ve röportajda, PlayStation oyunlarından uyarlanacak olan 10 farklı proje üzerine çalıştıklarını söyledi. Bunlardan üçü film olacak, yedisi de dizi olacak. Projelerin ne olduğu ile ilgili bir açıklama yok. Hatta söylediğine göre şu anda tam olarak planladıkları bir şeyin olmadığı ancak şirket içinde One Sony isimli bir programları olduğunu dile getirdi.

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Tom Holland'ın başrolünde olduğu bir Uncharted filminin geleceği biliniyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda filmin çekimleri bitti. Ayrıca bir de The Last of Us dizisi bulunuyor ancak dizi HBO tarafından geldiği için Sony'nin açıkladığı 10 projenin içerisinde yer alıp almadığı kesin olarak bilinmiyor. Daha önce defalarca filme uyarlanacağı söylenen God of War’ın bu 10 proje arasında yer alıp almadığı da büyük merak konusu.

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