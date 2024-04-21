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  4. Sopalı intikam dayağı kamerada! Yolda gördüler, kabusu yaşattılar

Sopalı intikam dayağı kamerada! Yolda gördüler, kabusu yaşattılar

21.04.2024 13:15
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Fatih'te iki kişi, daha önce kavga ettikleri kişinin arkadaşını sopayla dövdü. Kafasına aldığı darbeler sonucu yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Dehşete düşüren olay, 18 Mart Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Seyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda iki kişi, bir kişiyi aralarında çıkan tartışma sonucu dövdü. Yaşanan olayın ardından dayak yiyen kişi arkadaşıyla sokakta gezdiği sırada kendisini döven kişilerin arkadaşını gördü. Ellerindeki sopayla 18 yaşındaki genci dövmeye başlayan şüpheliler, daha sonra bir bakkala sığınan genci kovalamaya devam etti. Bakkalda yaşanan arbedede iki şüpheli, gencin kafasına sopayla vurdu. Şüphelilerin elinden kurtulup kaçan genç, kafasına aldığı darbelerin ardından hastaneye gitti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki gencin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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"KARŞILIKLI İNTİKAM"

Bakkal sahibi Güngör Şimşek, "Dayak yiyen kişi burada yaşıyor. Öğrendiğim kadarıyla onlar bir grup olup diğerlerini tartaklamışlar. Daha sonra diğerleri de çocuğun bu dükkana girdiğini görüyorlar. Bir arbede yaşanıyor ve içeri dalıp çocuğu dövüyorlar. Karşılıklı intikam. Kafasına sopayla vuruyorlar. 5 tane dikiş atılmış. Çocuk tekrardan bakkala geldi. Sağlık durumu iyiydi" dedi.

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O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 18 yaşındaki gencin kafasına kanlı halde bakkala kaçmasına rağmen şüphelilerin sopayla dövmeye devam ettiği görülüyor.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Fatih dayak intikam
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