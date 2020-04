Sosyal izolasyon sürecinde evde sağlıklı beslenme

Yeni tip koronavirüs pandemisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor. Peki pandemi süresince beslenme konusunda nelere dillar edilmeli, sağlıklı kalmak için hangi besinler tercih edilmeli? Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci detaylı bir şekilde bu soruları cevaplandırdı.

Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, "Covid-19 virüsünün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sisteminin güçlenmesine olan katkısı büyüktür. Covid-19 ile ilgili bilinen en net ve en koruyucu uygulama her türlü temasın minimuma indirildiği sosyal izolasyondur. Bu izolasyon durumunda evde bulundurulan gıdaların olabildiğince besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması uygun olacaktır. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır. 'Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nde önerilen sağlıklı yemek tabağına göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar gibi yüksek proteinli gıdalardan ve geri kalanının da süt ürünlerinden oluşması önerilmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi besin çeşitliliğinden başlar” dedi.