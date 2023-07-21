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Sosyal medya bu diyaloğu konuşuyor! Trafik polisinden motosikletli gence duygulandıran sözler

21.07.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir trafik polisinin, motosikletli bir genci uyarmak için durdurup yatığı konuşma, duyanları duygulandırdı. Trafik polisinin motosikletli gence sözleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte trafik polisinin sosyal medyada gündem olan o konuşması...

Yolda seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir genci, motosikletli trafik polisi durdurdu. Ceza kesmesi beklenen polis memuru, genç sürücüyü uyarmak için duygulandıran bir konuşma yaptı. Polisin o sözleri, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

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İşte polis memurunun o sözleri;

"Yaşın kaç senin? Ben senin amcan yaşındayım. İçimden geçeni sana söyleyeyim mi? Böyle iki tane sağlı sollu tokat çekip ayıltmak istiyorum. Neden? Çünkü ölürsen annene, babana ne diyeceğiz biz? Ben de motoru seviyorum. Anladım; iyisin, yakışıklısın, karizmatiksin. Motorun havalı, sen havalısın. Ama ölürsen ne yapacağız? (Mont) Bu ne işe yarıyor biliyor musun sen? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Anlatmak istediğimi anlıyorsundur umarım. Ceza için değil; ailen için, annen, baban, varsa manitan... Ne bileyim yoksa da yap bir tane kendine. Onlar için yaşa abi."

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Genç motosiklet sürücüsü ise polis memurunun bu sözlerine, "Böyle konuşunca duygusallaştım biraz" diyerek yanıt verdi.

Polis memuru da bunun üzerine "Kalbini kırmışızdır bekli ama özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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