Kıyafeti uygunsuz bulunduğu için restorana alınmayan kadın isyan etti! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Amerika Birleşik Devletleri’nde şık bir restorana giden kadın, göbeğini açıkta bırakan göğüs dekolteli bir bluz tercih etti. Ancak restoran yöneticisinin kıyafetini uygunsuz bulduğunu iletmesi üzerine genç kadına mekanın kayıp eşya dolabında bulunan bir şal getirildi. Personel şalı getirdiğinde ise kadının göğüs kısmını örtmesini istedi. O anları TikTok hesabından paylaşan kadın gönderisine, “Bu şal restorana ait. Bu tarz bir uygulamanın olduğunu bilmiyordum. Şalla örtmek zorunda kaldım” notunu ekledi.

https://www.mynet.com/galeri/kiyafeti-uygunsuz-bulunan-ogretmen-sosyal-medyanin-hedefi-oldu-ogrencilerin-dikkatini-dagitiyorsun-190101272523

TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Dara’nın TikTok hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede tepkilere neden oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıların restoranın politikasını doğru bulduğunu dile getirirken kimileri ise verilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı restoranların prestijlerini korumak için kıyafet kodları kullandığını anlatarak, “Neden herkes üniformalı? Üst sınıf restoranlarda belirli bir prestij ve sınıf seviyesini korumak için kıyafet kodları kullanılıyor" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise bir müşteri olarak yapılan muameleye sert tepki gösterdiğini dile getirerek, “Çatalımı bırakır giderdim” dedi.



