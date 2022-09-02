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Kıyafeti uygunsuz bulunduğu için restorana alınmayan kadın isyan etti! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

02.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Dara isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Şık bir restorana yemek yemek için giden Dara, personelin bluzunu bikini tarzında bulduğu için uygunsuz olarak nitelendirdiğini söyledi. Restorana girdiğinde kendisine personelin bir şal verdiğini ve üzerini örtmesini istediğini dile getiren kadın sosyal medyadan isyan etti.

Kıyafeti uygunsuz bulunduğu için restorana alınmayan kadın isyan etti! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Amerika Birleşik Devletleri’nde şık bir restorana giden kadın, göbeğini açıkta bırakan göğüs dekolteli bir bluz tercih etti. Ancak restoran yöneticisinin kıyafetini uygunsuz bulduğunu iletmesi üzerine genç kadına mekanın kayıp eşya dolabında bulunan bir şal getirildi. Personel şalı getirdiğinde ise kadının göğüs kısmını örtmesini istedi. O anları TikTok hesabından paylaşan kadın gönderisine, “Bu şal restorana ait. Bu tarz bir uygulamanın olduğunu bilmiyordum. Şalla örtmek zorunda kaldım” notunu ekledi.

https://www.mynet.com/galeri/kiyafeti-uygunsuz-bulunan-ogretmen-sosyal-medyanin-hedefi-oldu-ogrencilerin-dikkatini-dagitiyorsun-190101272523

TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

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Dara’nın TikTok hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede tepkilere neden oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıların restoranın politikasını doğru bulduğunu dile getirirken kimileri ise verilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı restoranların prestijlerini korumak için kıyafet kodları kullandığını anlatarak, “Neden herkes üniformalı? Üst sınıf restoranlarda belirli bir prestij ve sınıf seviyesini korumak için kıyafet kodları kullanılıyor" yorumunu yaptı.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise bir müşteri olarak yapılan muameleye sert tepki gösterdiğini dile getirerek, “Çatalımı bırakır giderdim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok kıyafet
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