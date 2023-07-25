Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Suudi Arabistanlı iş insanı eşine lüks araba aldı... Kadının sevinci olay oldu

Suudi Arabistan’da bir iş insanının karısına sürpriz olarak aldığı arabayı hediye ettiği anlar sosyal medyada gündem yarattı. Pembe bir örtünün altındaki hediyeyi gören kadının sevincini göstermek için kocasını kucağına aldığı anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Örtü kaldırılınca karşısında lüks model bir spor araba gören kadın kocasına önce sarıldı sonra ise kucağına alarak dönmeye başladı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere yoğun ilgi gösterirken beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nasıl hediye?” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Az bile sevinmiş” yorumunu ekledi.