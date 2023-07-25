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    4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Suudi Arabistanlı iş insanı eşine lüks araba aldı... Kadının sevinci olay oldu

    Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Suudi Arabistanlı iş insanı eşine lüks araba aldı... Kadının sevinci olay oldu

    25.07.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada eşlerin birbirlerine aldıkları lüks hediyeler kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan’da bir iş insanının karısına son model bir araba aldı. Eşinin hediyesi karşısında şaşkınlıkla birlikte mutluluk yaşayan kadın bir anda kocasını kucağına alarak sevincini paylaştı.

    Suudi Arabistan’da bir iş insanının karısına sürpriz olarak aldığı arabayı hediye ettiği anlar sosyal medyada gündem yarattı. Pembe bir örtünün altındaki hediyeyi gören kadının sevincini göstermek için kocasını kucağına aldığı anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Örtü kaldırılınca karşısında lüks model bir spor araba gören kadın kocasına önce sarıldı sonra ise kucağına alarak dönmeye başladı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere yoğun ilgi gösterirken beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu nasıl hediye?” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Az bile sevinmiş” yorumunu ekledi.

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