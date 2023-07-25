Araba anahtarını aracın içinde unuttu! Bebeğini kurtarmak için zamanla yarıştı... Ön camı kırıp böyle çıkarttı

Amerika Birleşik Devletleri’nde kaydedilen görüntülerde bir otomobilin içinde kilitli kalan bebeği kurtarmak için yapılan operasyon kameralara yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Arlington bölgesinde otoparkta park etmiş bir aracın ön camı kırılarak içeride kilitli kalan bebek kurtarıldı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Bebeğin babası olduğunu iddia eden bir adam büyük bir panik halinde çevredekilerden yardım istedi. Bir levye yardımıyla aracın ön camı güvenli bir şekilde kırıldı. Pencerede açılan delikten bebek çıkartıldı.