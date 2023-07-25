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    4. Araba anahtarını aracın içinde unuttu! Bebeğini kurtarmak için zamanla yarıştı... Ön camı kırıp böyle çıkarttı

    Araba anahtarını aracın içinde unuttu! Bebeğini kurtarmak için zamanla yarıştı... Ön camı kırıp böyle çıkarttı

    25.07.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde termometreler 37 dereceyi gösterirken yanlışlıkla araba anahtarını aracın içinde unutan babanın zor anları yer aldı. Bebeği içeride kilitli kalan adam onu kurtarmak için aracının ön camını kırdı. Nefes kesen operasyon saniye saniye kaydedildi.

    Amerika Birleşik Devletleri’nde kaydedilen görüntülerde bir otomobilin içinde kilitli kalan bebeği kurtarmak için yapılan operasyon kameralara yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Arlington bölgesinde otoparkta park etmiş bir aracın ön camı kırılarak içeride kilitli kalan bebek kurtarıldı.

    ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

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    Bebeğin babası olduğunu iddia eden bir adam büyük bir panik halinde çevredekilerden yardım istedi. Bir levye yardımıyla aracın ön camı güvenli bir şekilde kırıldı. Pencerede açılan delikten bebek çıkartıldı.

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