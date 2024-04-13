Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! 40'tan fazla ülkeden sevgilisi olduğunu söyledi... "Yatak odasında en iyisi"

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Coco Bae, 40'tan fazla farklı ülkeden erkeklerle sevgili olduğunu söyleyerek bir anda popüler oldu. Sevgili olduğu kişilerin sahip oldukları etnik kökenlerin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Bae, "Amerika, Kanada, İngiltere, İsrail, Avustralya, Haiti, El Salvador, Hollanda, Norveç ve Yunanistan'ın yanı sıra Fransa, Belçika, Almanya, Danimarka, İrlanda, Belize, Cibuti, Nikaragua, İtalya, Guatemala, İsviçre, Arnavutluk, Brezilya. Hindistan, İspanya , Peru, Lübnan, Cezayir, Hırvatistan, Sırbistan. Ermenistan, İskoçya, Ukrayna, Yeni Zelanda ve Arjantin'den sevgililerim oldu. Hatta emin olmamakla birlikte Honduras, Kosta Rika, Tayland, Rusya , Kolombiya'dan sevgililerim de vardı. Farklı kültürlerin birbirindne değişik alışkanlıkları var. Yatak odasında en iyisi Latinler" dedi.

Latin halklarının daha samimi ve eğlenceli insanlar olduğunu vurgulayan Bae, "Brezilya'daki sevgililerim birlikte olmaktan en keyif aldığım kişilerdi. Sadece eğlenmek için hazırdılar; ne şekilde olursa olsun" diye konuştu.