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    4. Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! 40'tan fazla ülkeden sevgilisi olduğunu söyledi... "Yatak odasında en iyisi"

    Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! 40'tan fazla ülkeden sevgilisi olduğunu söyledi... "Yatak odasında en iyisi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.04.2024 10:13
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    Sosyal medyadan yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çeken Coco Bae isimli bir kadın 40'tan fazla ülkeden sevgilisi olduğunu dile getirdi. Bae, yatak odasında Latin halklarının daha iyi olduğunu söyleyince sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    Avustralyalı sosyal medya fenomeni Coco Bae, 40'tan fazla farklı ülkeden erkeklerle sevgili olduğunu söyleyerek bir anda popüler oldu. Sevgili olduğu kişilerin sahip oldukları etnik kökenlerin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Bae, "Amerika, Kanada, İngiltere, İsrail, Avustralya, Haiti, El Salvador, Hollanda, Norveç ve Yunanistan'ın yanı sıra Fransa, Belçika, Almanya, Danimarka, İrlanda, Belize, Cibuti, Nikaragua, İtalya, Guatemala, İsviçre, Arnavutluk, Brezilya. Hindistan, İspanya , Peru, Lübnan, Cezayir, Hırvatistan, Sırbistan. Ermenistan, İskoçya, Ukrayna, Yeni Zelanda ve Arjantin'den sevgililerim oldu. Hatta emin olmamakla birlikte Honduras, Kosta Rika, Tayland, Rusya , Kolombiya'dan sevgililerim de vardı. Farklı kültürlerin birbirindne değişik alışkanlıkları var. Yatak odasında en iyisi Latinler" dedi.

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    Latin halklarının daha samimi ve eğlenceli insanlar olduğunu vurgulayan Bae, "Brezilya'daki sevgililerim birlikte olmaktan en keyif aldığım kişilerdi. Sadece eğlenmek için hazırdılar; ne şekilde olursa olsun" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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