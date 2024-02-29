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    4. Sosyal medya bu Türk'ü konuşuyor! "Sandviç satarak dünyayı geziyorum" dedi... Sosyal medyada gündem yarattı

    Sosyal medya bu Türk'ü konuşuyor! "Sandviç satarak dünyayı geziyorum" dedi... Sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.02.2024 08:29
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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bir paylaşımda sandviç satarak dünyayı dolaştığını söyleyen bir kişi gündem yarattı. Hindistan'da bir sahilde sandviç sattığı anları paylaşan genç adam kısa sürede viral olmayı başardı. Sosyal medyada 'gezensandwich' adıyla gittiği ülkeleri ve yolculuk anılarını paylaşan genç adam gündem yarattı.

    Sosyal medyada 'gezensandwich' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan "Elmar Jamalo" isimli bir adam "Sandviç satarak dünyayı geziyorum" dediğinde kullanıcıların ilgisini çekti. Son olarak Hindistan'da sahilde bulunanlara sandviç sattığı anları paylaşan genç adam kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Jamalo, "Dostlar parasız dünya turu olmaz ama biraz parayla harika bir dünya turu yapabilirsiniz. Ben bunu sandviç satarak yapıyorum" dedi.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekince beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Harika bir yöntem. Peki seyyar satıcılık yaparken kolluk kuvvetleri tarafından uyarılmıyor musun? Bir tehlikesi yok mu bu işin?" yorumunu ekledi. Bir başkas sosyal medya kullanıcısı ise, "Benden zengin olduğuna eminim" yorumunu yaptı.

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