Sosyal medya bunu konuşuyor! Apple'ın arabası "camsız" olabilir

Apple'ın otomobil geliştirdiğine dair çok sayıda rapor geldi. Apple Car adını taşıdığı sıklıkla dillendirilen bu otomobilin ilk kez 2014 yılında geliştirilmeye başlandığı iddia edildi. Sızıntı kaynakları da durur mu? Hemen Apple Car'ın özelliklerine ve tasarımına ilişkin birçok bilgi paylaşmaya başladılar. Hatta otomobilin kendi kendine süren bir araç olduğu, direksiyonunun ve pedallarının olmadığı da söylendi. Ortaya çıkan son bir ihtimal ise sosyal medyada ses getirmeyi başardı.

APPLE CAR SİZİ İSTEDİĞİNİZ YERE GÖTÜRÜRKEN BAKIN NE YAPACAK

Şirket daha önce, bir araç içi VR eğlence sistemi için Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) patent başvurusunda bulundu. VR içeriği, otonom aracın istenen konuma giderken hareketi ve hızlanması ile senkronize ediliyor. Patent, buna ek olarak teknolojinin mide bulantısını azaltmak için nasıl kullanılabileceğini de ayrıntılarıyla anlatıyor.

PENCERESİZ ARABA OLUR MU DEMEYİN! OLABİLİR...

Buna göre yolcular, geleneksel otomobil pencereleri yerine, aracın dışına monte edilmiş kameralara erişmek için VR başlıklarını kullanarak dış dünyayı görebiliyorlar. Teknolojinin sabit bir ortamda video izlemek ve kitap okumak için ve ayrıca yoldayken sanal toplantılar yapmak için de kullanılabileceği söyleniyor.

Geçmişteki bazı raporlara göre, Apple'ın uzun zamandır beklenen otonom aracı 2025 civarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak şirket henüz herhangi bir resmi doğrulama yapmış değil.

SOSYAL MEDYADAN APPLE CAR PAYLAŞIMLARI





