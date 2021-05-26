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Apple Car nedir, ne zaman çıkacak? İşte Apple Car fiyatları

26.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın, kendi elektrikli otomobilini piyasaya sürmesi bekleniyor. Peki Apple Car nedir, ne zaman çıkacak? merak edilen sorunun yanıtını haberimizde derledik. İşte Apple Car fiyatları...

Apple Car nedir, ne zaman çıkacak? İşte Apple Car fiyatları

Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak gibi isimlerin kurduğu Apple yıllar içinde dünyanın en değerli şirketlerinden biri olmayı başardı. Apple ürünleri üzerinde yapılan güncellemelerle marka, gerek tasarımı gerek özellikleri ile adeta teknoloji piyasasına yön veriyor. Sürekli gelişime odaklanan Apple'ın son zamanlarda otomobil sektörüne gireceği ve "Apple Car" üretmeye başlayacağı konuşuluyor. Peki Apple Car nedir, ne zaman çıkacak? İşte Apple Car fiyatları...

APPLE CAR NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple Car, Apple'ın tamamen otonom sürüşe odaklanacağı elektrikli (Tesla gibi) otomobile verilen addır. Ancak Apple, Apple Car konusunda işleri gizli tutuyor. Bu sebeple kimse Apple Car'ın ne zaman piyasaya sürüleceğini bilmiyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda, ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın otomobil piyasasında ayakta kalmasının zor olduğunu ifade eden bir araştırma yazısı yayımlamıştı. Kuo söz konusu yazısında, Apple Car'ın geliştirme programlarının net olmadığına ve otomobilin geliştirilmesine başlansa bile, ancak her şey yolunda gittiği takdirde 2025-2027 yılında pazara sunulabileceğini ifade etmişti. Araştırma yazısının devamında Kuo, elektrikli ve otonom sürüş piyasasındaki güncellikler ve Apple'ın yüksek kalite standartları sebebiyle, Apple Car'ın 2028 sonrasına ertelenme ihtimali olduğunu kaydetmişti.

Apple Car nedir, ne zaman çıkacak? İşte Apple Car fiyatları

APPLE CAR FİYATLARI

Henüz piyasada olmayan bir otomobilin ne kadar olacağına dair herhangi bir şey söylemek güç. Ancak mevcut piyasaya bakıldığında Apple Car'ın fiyatına dair bazı tahminler yapıldığı görünüyor.

Örneğin otonom sürüşe odaklanacak elektrikli otomobil Apple Car, Tesla ile karşılaştırılıyor. Tesla modellerine bakılarak piyasaya sürülmesi beklenen Apple Car'ın fiyatına ilişkin tahminler yapılıyor.

Örneğin satışa sunulduğunda Tesla Roadster'ın fiyatı yaklaşık olarak 200.000 dolar olması bekleniyor. Şu anda ise en pahalı Tesla 99.990 dolarlık fiyatı ile Model X Performance.

Yapılan tahminler sonucunda mevcut Tesla fiyatlarının, piyasada olmayan Apple Car aracının fiyatına ilişkin net bilgi vermeyeceği ifade ediliyor. Ancak Apple'ın, ürünlerini uygun fiyata satan bir şirket olmadığı ve piyasaya sürülecek Apple Car'ın da Tesla gibi, uygun fiyatlı olmayacağı söyleniyor.


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