Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak gibi isimlerin kurduğu Apple yıllar içinde dünyanın en değerli şirketlerinden biri olmayı başardı. Apple ürünleri üzerinde yapılan güncellemelerle marka, gerek tasarımı gerek özellikleri ile adeta teknoloji piyasasına yön veriyor. Sürekli gelişime odaklanan Apple'ın son zamanlarda otomobil sektörüne gireceği ve "Apple Car" üretmeye başlayacağı konuşuluyor. Peki Apple Car nedir, ne zaman çıkacak? İşte Apple Car fiyatları...

APPLE CAR NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple Car, Apple'ın tamamen otonom sürüşe odaklanacağı elektrikli (Tesla gibi) otomobile verilen addır. Ancak Apple, Apple Car konusunda işleri gizli tutuyor. Bu sebeple kimse Apple Car'ın ne zaman piyasaya sürüleceğini bilmiyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda, ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın otomobil piyasasında ayakta kalmasının zor olduğunu ifade eden bir araştırma yazısı yayımlamıştı. Kuo söz konusu yazısında, Apple Car'ın geliştirme programlarının net olmadığına ve otomobilin geliştirilmesine başlansa bile, ancak her şey yolunda gittiği takdirde 2025-2027 yılında pazara sunulabileceğini ifade etmişti. Araştırma yazısının devamında Kuo, elektrikli ve otonom sürüş piyasasındaki güncellikler ve Apple'ın yüksek kalite standartları sebebiyle, Apple Car'ın 2028 sonrasına ertelenme ihtimali olduğunu kaydetmişti.