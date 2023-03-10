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Sosyal medya dünyasıyla ilgili çok çarpıcı iddia... Olay yarattı!

10.03.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı çok sayıda kişi kullanıyor. Ancak yeni bir iddia, Twitter, Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın olduğu sosyal medya dünyasında yakında kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Çünkü Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi olan Mark Zuckerberg'in liderlik ettiği Meta'nın Twitter'a rakip, metin tabanlı bir sosyal ağ kurduğu iddia edildi. Twitter'ı geçtiğimiz aylarda 44 milyar dolar ödeyerek ünlü milyarder Elon Musk satın almıştı.

Sosyal medya dünyasıyla ilgili çok çarpıcı iddia... Olay yarattı!

Sosyal medya dünyasında Twitter, WhatsApp ve Instagram dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Ancak sosyal medya dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilecek bir iddia ortaya atıldı. İddianın içinde WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan platformların sahibi Meta'nın ve onun CEO'su Mark Zuckerberg'in adı geçiyor.

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Platformer'ın haberine göre, Twitter'ın düşüşü, diğer platformların yeni nesil ikameler inşa etmesinin önünü açıyor ve şimdi oyundaki en büyük oyuncu da bu işe dahil oluyor. İddiaya göre, WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta şirketi, merkezi olmayan, metin tabanlı bir sosyal ağ kuruyor.

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Meta'nın insanların metin tabanlı paylaşımlar yayınlaması için özel bir uygulama oluşturmanın ilk aşamalarında olduğu iddia ediliyor.

META'DAN AÇIKLAMA

Habere göre Meta, Platformer'a özel olarak bir e-posta gönderdi ve o e-postada şu ifadeler yer aldı;

"Metin güncellemelerini paylaşmak için bağımsız ve merkezi olmayan bir sosyal ağ üzerinde çalışıyoruz. İçerik oluşturucuların ve kamuya mal olmuş kişilerin ilgi alanlarıyla ilgili güncel bilgileri zamanında paylaşabilecekleri ayrı bir alan için bir fırsat olduğuna inanıyoruz."

Uygulamanın kod adının P92 olduğu ve kullanıcıların mevcut Instagram kimlik bilgileriyle giriş yapmalarına olanak sağlayacağı öne sürülüyor.

Projeyle ilgili ayrıntılar yetersiz olsa da kaynaklar, ürünün henüz ilk aşamalarında olduğunu ve piyasaya sürülmesi için bir zaman aralığı bulunmadığını iddia etti. Ancak yasal ve düzenleyici ekiplerin, piyasaya sürülmeden önce ele alınabilmeleri için uygulama etrafındaki potansiyel gizlilik endişelerini araştırmaya başladıkları öne sürüldü.

Kaynaklar, Instagram'ı yöneten Adam Mosseri'nin projeye liderlik ettiği yönünde resmi olarak doğrulanmamış bir bilgi de iletti.

Henüz ayrıntılı bilgilerine sahip olamadığımız projenin en dikkat çekici yönü ise Meta'nın ağın merkezi olmayan bir yapıda olmasını planlaması. Şirket yaptığı açıklamanın ötesinde ayrıntı vermese de, merkezi olmayan bir ağda bireysel kullanıcılar genellikle kendi bağımsız sunucularını kurabilir ve içeriğin nasıl denetleneceğine dair sunucuya özgü kurallar belirleyebilir.

Öte yandan, merkezi olmayan bir ağ oluşturmanın Meta'ya yeni uygulamasının diğer sosyal ürünlerle birlikte çalışabilmesi için de fırsat verebileceği de konuşuluyor.

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