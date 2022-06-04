Sosyal medya fenomeni Aimee, yaza hazır olduğunu takipçilerine gösterdi! Vücut kıllarını gururla sergiledi

21 yaşındaki Aimee, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünyanın birçok yerinden kadınları istenmeyen tüylerini kucaklamaya çağırmıştı. Avustralya’da yaşayan fenomen, ergenlik dönemlerinden itibaren vücut tüylerini almayı bırakarak toplumsa tabulara meydan okudu. Sosyal medyadan kendisine yapılan ağır eleştirileri ciddiye almadığını ifade eden Aimee, “Yaza hazırım” diyerek meydan okudu.

KORKMAYIN DİYEREK SESLENDİ

Kadınların belirlenen güzellik kalıpları içinde sıkıştırılmasını doğru bulmadığını ve standart güzellik algısını reddettiğini ifade eden Aimee, “Korkmayın. En güzel ve doğal halinizi kucaklayın. Bir mevsim vücut kıllarınızın alınıp alınmayacağını belirleme misyonuna sahip olmamalı” dedi.

Kadınların vücutlarına saygı göstermesi gerektiğini savunan Aimee, “Vücudunuza sahip çıkın, onu sarın ve sevin. Kadın olmanın güzel, dünyevi, vahşi ve bir seksi parçalarını görün.” diye konuştu.



