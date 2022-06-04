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Sosyal medya fenomeni Aimee, yaza hazır olduğunu takipçilerine gösterdi! Vücut kıllarını gururla sergiledi

04.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Aimee, beden pozitifliğini savunan paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Doğallıktan yana olduğunu savunan Aimee, vücut tüylerini almayı reddederek sosyal medyada fenomen oldu. Yaz için hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Aimee, istenmeyen tüyleriyle verdiği pozları paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Aimee, yaza hazır olduğunu takipçilerine gösterdi! Vücut kıllarını gururla sergiledi

21 yaşındaki Aimee, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünyanın birçok yerinden kadınları istenmeyen tüylerini kucaklamaya çağırmıştı. Avustralya’da yaşayan fenomen, ergenlik dönemlerinden itibaren vücut tüylerini almayı bırakarak toplumsa tabulara meydan okudu. Sosyal medyadan kendisine yapılan ağır eleştirileri ciddiye almadığını ifade eden Aimee, “Yaza hazırım” diyerek meydan okudu.

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KORKMAYIN DİYEREK SESLENDİ

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Kadınların belirlenen güzellik kalıpları içinde sıkıştırılmasını doğru bulmadığını ve standart güzellik algısını reddettiğini ifade eden Aimee, “Korkmayın. En güzel ve doğal halinizi kucaklayın. Bir mevsim vücut kıllarınızın alınıp alınmayacağını belirleme misyonuna sahip olmamalı” dedi.

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Kadınların vücutlarına saygı göstermesi gerektiğini savunan Aimee, “Vücudunuza sahip çıkın, onu sarın ve sevin. Kadın olmanın güzel, dünyevi, vahşi ve bir seksi parçalarını görün.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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