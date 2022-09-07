Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur pozuyla olay oldu! Bluzunun dekoltesi yetmedi, şortunun düğmesini açtı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dünya genelindeki popüler tatil lokasyonlarında boy gösteren Llewellyn sezonu henüz kapatmadı. Yaz tatiline tam gaz devam eden Llewellyn sosyal medya hesabından da tatilinden çekildiği kareleri paylaşmayı ihmal etmedi. Havuz kenarındaki bikinili ve mayolu cesur paylaşımlarından sonra Llewellyn bu kez İbiza’dan göğüs dekolteli bir bluzu ve mini kot şortuyla takipçilerini selamladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İspanya’nın dünyaca ünlü turistik merkezi İbiza’da tatilini sürdüren Llewellyn yine hayranlarını heyecanlandıracak cesur bir paylaşıma imza attı. Turuncu bir bluz ve kot şort giyen Llewellyn’in göğüs dekoltesi görenleri şaşırttı. Bluzunun altındaki göğüs dekoltesinin yanı sıra Llewellyn, mini kot şortunun düğmesini de açarak poz verdi. Kombinini turuncu eldivenlerle tamamlayan Llewellyn gönderisine, “Kötü kız” notunu ekledi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Llewellyn’in gönderisine yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.



